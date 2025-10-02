Grêmio e Santos empataram em 1 a 1 na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do Brasileirão. Edenilson abriu o placar que ia garantindo a vitória gremista até os 40 minutos do segundo tempo, quando Lautaro Díaz deixou tudo igual.
O Santos foi superior em grande parte do jogo. O Grêmio tentava achar espaços para criar, mas acabava esbarrando na marcação. Por outro lado, o Peixe deu trabalho para a defesa gremista. Gabriel Grando, titular no lugar do lesionado Tiago Volpi, fez grandes defesas e impediu o Peixe de garantir uma vitória.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Gabriel Grando
Fez o suficiente para o Grêmio voltar pontos de Santos. Três grandes defesas. Nota 7,5
Gustavo Martins
Cumpriu a determinação de proteger o lado direito da defesa. Nota 6
Noriega
Mostrou que merece disputar posição como zagueiro. Nota 6,5
Wagner Leonardo
Venceu a maioria dos duelos. Seguro na defesa. Nota 6
Marlon
Um erro seu na marcação custou a vitória. Lautaro aproveitou. Nota 5
Dodi
Entrega pouco ofensivamente. Tenta compensar com mobilidade. Nota 5,5
Arthur
Controlou a bola. Soube fazer o início das jogadas e manter a posse quando necessário. Nota 6,5
Alysson
Uma bela jogada para o gol anulado. Importante nos contra-ataques pela direita. Nota 6,5
Edenilson
Outra boa contribuição do meio-campista. Depois de ficar no quase nos últimos jogos, marcou um gol. Nota 7
Pavon
Participação nula no ataque no primeiro tempo. Acertou o cruzamento para o gol de Edenilson. Nota 6
André Henrique
Pouco conseguiu participar da partida. Nota 5,5
Cristaldo
Ensaiou algumas tramas pela esquerda. Pouco produziu ofensivamente. Nota 5,5
Amuzu
Arriscou alguns movimentos interessantes pelo lado esquerdo. Nota 6
Alex Santana
Pouco ajudou a manter a posse de bola para proteger o time. Nota 5
Aravena
Poucas oportunidades para aproveitar o contra-ataque. Nota 5,5
Riquelme
Não conseguiu cumprir a estratégia de segurar a bola no campo de ataque. Nota 5,5
Como foi o adversário?
Lautaro teve as melhores chances da noite. O desperdício não custou tão caro pelo gol marcado nos minutos finais.
