Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

Grêmio e Santos empataram em 1 a 1 na Vila Belmiro, nesta quarta-feira (1º), pela 26ª rodada do Brasileirão. Edenilson abriu o placar que ia garantindo a vitória gremista até os 40 minutos do segundo tempo, quando Lautaro Díaz deixou tudo igual.

O Santos foi superior em grande parte do jogo. O Grêmio tentava achar espaços para criar, mas acabava esbarrando na marcação. Por outro lado, o Peixe deu trabalho para a defesa gremista. Gabriel Grando, titular no lugar do lesionado Tiago Volpi, fez grandes defesas e impediu o Peixe de garantir uma vitória.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Fez o suficiente para o Grêmio voltar pontos de Santos. Três grandes defesas. Nota 7,5

Gustavo Martins

Cumpriu a determinação de proteger o lado direito da defesa. Nota 6

Noriega

Mostrou que merece disputar posição como zagueiro. Nota 6,5

Wagner Leonardo

Venceu a maioria dos duelos. Seguro na defesa. Nota 6

Marlon

Um erro seu na marcação custou a vitória. Lautaro aproveitou. Nota 5

Dodi

Entrega pouco ofensivamente. Tenta compensar com mobilidade. Nota 5,5

Arthur

Controlou a bola. Soube fazer o início das jogadas e manter a posse quando necessário. Nota 6,5

Alysson

Uma bela jogada para o gol anulado. Importante nos contra-ataques pela direita. Nota 6,5

Edenilson

Outra boa contribuição do meio-campista. Depois de ficar no quase nos últimos jogos, marcou um gol. Nota 7

Pavon

Participação nula no ataque no primeiro tempo. Acertou o cruzamento para o gol de Edenilson. Nota 6

André Henrique

Pouco conseguiu participar da partida. Nota 5,5

Cristaldo

Ensaiou algumas tramas pela esquerda. Pouco produziu ofensivamente. Nota 5,5

Amuzu

Arriscou alguns movimentos interessantes pelo lado esquerdo. Nota 6

Alex Santana

Pouco ajudou a manter a posse de bola para proteger o time. Nota 5

Aravena

Poucas oportunidades para aproveitar o contra-ataque. Nota 5,5

Riquelme

Não conseguiu cumprir a estratégia de segurar a bola no campo de ataque. Nota 5,5

Como foi o adversário?

Lautaro teve as melhores chances da noite. O desperdício não custou tão caro pelo gol marcado nos minutos finais.