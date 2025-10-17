Com jogo consistente do início ao fim, o Grêmio venceu o São Paulo nesta quinta-feira (16), por 2 a 0, na Arena. O nome do jogo foi Carlos Vinícius, que voltou de lesão garantindo os gols da vitória.
Em uma noite em que praticamente tudo deu certo, até nomes contestados pela torcida, como Edenilson e Pavon, tiveram atuações exemplares.
Com o resultado, o Tricolor fica com 36 pontos e termina a rodada na 11ª posição. O Grêmio volta a campo no domingo (19), às 20h30min, contra o Bahia.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Gabriel Grando
Pouco teve que trabalhar na noite que completou 100 jogos pelo Grêmio. Nota 6,5
Marcos Rocha
Alguns erros de passe no início do primeiro tempo. Cresceu junto com o time depois. Nota 6,5
Noriega
Deu segurança ao lado direito. Raramente perdeu um combate. Nota 7
Wagner Leonardo
Passou a noite levando vantagens nas antecipações. Muito eficiente nos desarmes. Nota 7
Lucas Esteves
Fez uma partida segura. Não se expôs muito nos ataques. Nota 6
Dodi
Teve o trabalho facilitado pelos colegas. Marcou com atenção. Nota 6,5
Arthur
Dominou os espaços no meio-campo. Outra atuação de destaque do volante. Nota 7,5
Alysson
Saiu machucado no início. Sem nota
Edenilson
O motorzinho da noite. Sofreu um pênalti, mas marcou e armou com qualidade. Nota 7,5
Amuzu
Veloz e perigoso nas investidas pelo lado esquerdo. Fez a jogada que resultou no primeiro gol. Nota 7,5
Carlos Vinícius
Centroavante daqueles que o torcedor do Grêmio gosta. Duas chances e dois gols. Nota 8
Pavon
Um dos seus melhores jogos pelo Grêmio. Acertou quase tudo que tentou no ataque. E teve a vontade de sempre como marcador. Nota 7,5
Cristaldo
Atuou um pouco mais adiantado. Fez duas investidas com perigo na área do São Paulo. Nota 6,5
Cristian Olivera
Perdeu uma chance dentro da pequena área. E depois matou outros contra-ataques perigosos. Nota 5
Cuéllar
Entrou no final. Sem nota
Gustavo Martins
Entrou no final. Sem nota
São Paulo
Não fosse Rafael, o resultado da Arena seria uma goleada. O goleiro fez ao menos três defesas de altíssimo grau de dificuldade.
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.