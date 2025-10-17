Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

Com jogo consistente do início ao fim, o Grêmio venceu o São Paulo nesta quinta-feira (16), por 2 a 0, na Arena. O nome do jogo foi Carlos Vinícius, que voltou de lesão garantindo os gols da vitória.

Em uma noite em que praticamente tudo deu certo, até nomes contestados pela torcida, como Edenilson e Pavon, tiveram atuações exemplares.

Com o resultado, o Tricolor fica com 36 pontos e termina a rodada na 11ª posição. O Grêmio volta a campo no domingo (19), às 20h30min, contra o Bahia.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Pouco teve que trabalhar na noite que completou 100 jogos pelo Grêmio. Nota 6,5

Marcos Rocha

Alguns erros de passe no início do primeiro tempo. Cresceu junto com o time depois. Nota 6,5

Noriega

Deu segurança ao lado direito. Raramente perdeu um combate. Nota 7

Wagner Leonardo

Passou a noite levando vantagens nas antecipações. Muito eficiente nos desarmes. Nota 7

Lucas Esteves

Fez uma partida segura. Não se expôs muito nos ataques. Nota 6

Dodi

Teve o trabalho facilitado pelos colegas. Marcou com atenção. Nota 6,5

Arthur

Dominou os espaços no meio-campo. Outra atuação de destaque do volante. Nota 7,5

Alysson

Saiu machucado no início. Sem nota

Edenilson

O motorzinho da noite. Sofreu um pênalti, mas marcou e armou com qualidade. Nota 7,5

Amuzu

Veloz e perigoso nas investidas pelo lado esquerdo. Fez a jogada que resultou no primeiro gol. Nota 7,5

Carlos Vinícius

Centroavante daqueles que o torcedor do Grêmio gosta. Duas chances e dois gols. Nota 8

Pavon

Um dos seus melhores jogos pelo Grêmio. Acertou quase tudo que tentou no ataque. E teve a vontade de sempre como marcador. Nota 7,5

Cristaldo

Atuou um pouco mais adiantado. Fez duas investidas com perigo na área do São Paulo. Nota 6,5

Cristian Olivera

Perdeu uma chance dentro da pequena área. E depois matou outros contra-ataques perigosos. Nota 5

Cuéllar

Entrou no final. Sem nota

Gustavo Martins

Entrou no final. Sem nota

São Paulo

Não fosse Rafael, o resultado da Arena seria uma goleada. O goleiro fez ao menos três defesas de altíssimo grau de dificuldade.