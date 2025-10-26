O Grêmio venceu o Juventude por 3 a 1 sobre o Juventude, neste domingo (26), na Arena. O dono da festa foi Carlos Vinícius, que marcou os três gols do Tricolor.
Apoiado por mais de 32 mil torcedores, o Grêmio chegou a 39 pontos e ocupa a 11ª posição. Na próxima rodada, o adversário será o Corinthians, em São Paulo, no domingo (2).
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Tiago Volpi
Trabalhou pouco, mas quando exigido foi bem. Como em tapinha no ângulo no começo do segundo tempo. Nota 7
João Lucas
O Juventude atacou pouco, e quando o fez foi no seu setor. Nota 5,5
Noriega
Cada vez mais zagueiro, cada vez menos volante. Atuação segura no miolo da defesa. Nota 6,5
Kannemann
Depois da noite terrível em Salvador, voltou a ter o controle da situação. Anulou Gilberto. Nota 6,5
Marlon
Tinha um buraco no seu setor no lance do gol do Juventude. Nota 5,5
Dodi
Permitiu que Arthur jogasse soltou no meio-campo. Ainda iniciou a jogada de um dos gols. Nota 7
Arthur
O time é um com ele e outro sem ele. Funciona como um imã para bola. Carteou no primeiro tempo. Nota 8
Alysson
Só foi parado por Alan Ruschel com falta, como na do pênalti. Também computou uma assistência. Falta um melhor acabamento das jogadas. Nota 7,5
Edenilson
Do meio para frente, foi o mais discreto do time. Participou pouco das ações ofensivas. Nota 6
Amuzu
Falta um pouco de constância. Nas vezes em que acerta, leva perigo. Uma assistência para gol. Nota 7
Carlos Vinícius
Três gols. Não se pode pedir mais nada a um centroavante. Nota 9
Cristaldo
No ritmo de Edenilson. Nota 6
Pavon
Atravessou uma bola que iniciou o gol do Juventude. Nota 5,5
André Henrique
Ingrato ter de substituir o autor de três gols. Nota 6
Aravena
Perdeu um gol feito no final. Nota 5,5
Cuellar
Entrou no fim. Sem nota
