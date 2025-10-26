Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

Apoiado por mais de 32 mil torcedores, o Grêmio chegou a 39 pontos e ocupa a 11ª posição. Na próxima rodada, o adversário será o Corinthians, em São Paulo, no domingo (2).

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Tiago Volpi

Trabalhou pouco, mas quando exigido foi bem. Como em tapinha no ângulo no começo do segundo tempo. Nota 7

João Lucas

O Juventude atacou pouco, e quando o fez foi no seu setor. Nota 5,5

Noriega

Cada vez mais zagueiro, cada vez menos volante. Atuação segura no miolo da defesa. Nota 6,5

Kannemann

Depois da noite terrível em Salvador, voltou a ter o controle da situação. Anulou Gilberto. Nota 6,5

Marlon

Tinha um buraco no seu setor no lance do gol do Juventude. Nota 5,5

Dodi

Permitiu que Arthur jogasse soltou no meio-campo. Ainda iniciou a jogada de um dos gols. Nota 7

Arthur

O time é um com ele e outro sem ele. Funciona como um imã para bola. Carteou no primeiro tempo. Nota 8

Alysson

Só foi parado por Alan Ruschel com falta, como na do pênalti. Também computou uma assistência. Falta um melhor acabamento das jogadas. Nota 7,5

Edenilson

Do meio para frente, foi o mais discreto do time. Participou pouco das ações ofensivas. Nota 6

Amuzu

Falta um pouco de constância. Nas vezes em que acerta, leva perigo. Uma assistência para gol. Nota 7

Carlos Vinícius

Três gols. Não se pode pedir mais nada a um centroavante. Nota 9

Cristaldo

No ritmo de Edenilson. Nota 6

Pavon

Atravessou uma bola que iniciou o gol do Juventude. Nota 5,5

André Henrique

Ingrato ter de substituir o autor de três gols. Nota 6

Aravena

Perdeu um gol feito no final. Nota 5,5

Cuellar

Entrou no fim. Sem nota