Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na goleada sobre o Atlético-MG

Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio goleou o Atlético-MG por 4 a 1 nesta segunda-feira (13), na Arena, pela partida de ida da final do Brasileirão sub-17. João Borne, Roger e Lucca, foram os autores dos gols gremistas. Mosquito descontou para o Galo.

A equipe tricolor começou buscando o ataque desde o início, garantindo a vitória ainda no primeiro tempo. Com blocos baixos, os donos da casa se defenderam bem e aproveitaram as oportunidades quando foram ao ataque.

No sábado (18), às 10h, na Arena do Galo, em Belo Horizonte, até uma derrota por 2 a 0 garante à base gremista o título inédito da competição.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Vitão

Só precisou trabalhar no segundo tempo, com dois lances. Nota 6.

Vitor Ramon

Acertou uma bola na trave e não comprometeu. Nota 6,5.

David Brendo

Travou Samuel Rodrigues na hora "H" num lance que poderia ser o segundo gol do Galo e teve boa atuação. Nota 6,5.

Luiz Eduardo

Partida discreta, sem prejudicar o time. Nota 6.

Lucas Rian

Fez grande jogada de drible pela esquerda, mas ficou marcado por não conseguir tirar a bola no gol do Galo. Nota 6.

Danillo

Também discreto, mas eficiente e com poucos erros. Nota 6.

Tiago

Uma ótima atuação no jogo, incluindo chute de fora de área e com participação no quarto gol. Nota 7.

João Borne

Após arriscar com um chute de fora da área, fez o seu depois logo em seguida. 7,5.

Roger

Um verdadeiro motor no time. Grande atuação e belíssimo gol de falta. Nota 8.

Lucca

O cara do jogo, bem posicionado e autor de dois gols. Nota 8

Gabriel Mec

Participou do lance que originou o primeiro gol e fez grande jogada com meia-lua, parado por carrinho na grande área. Nota 7.

Alexander

Pouco tocou na bola, mas não comprometeu quando encostou - Nota 6.

John

Não chamou muito a atenção e ajudou a segurar o resultado. Nota 6.

Iago

Outro no meio que contribuiu para manter o resultado. Nota 6.

Adrielson

Entrou no final. Sem nota

Bernardo Ferreira

Entrou no final. Sem nota

Benjamin

Entrou no final. Sem nota

Atlético-MG

Índio

Arriscou duas vezes, com muito perigo, ainda na primeira etapa. Depois, participou de um lance, desviando a bola.