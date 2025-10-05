Grêmio

Como foram
Notícia

Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Bragantino

Tricolor perdeu por 1 a 0 no Estádio Cicero de Souza Marques, em partida válida pela 27ª rodada do Brasileirão

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS