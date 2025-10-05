Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio foi derrotado por 1 a 0 pelo Bragantino neste sábado (4), no Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 27ª rodada do Brasileirão. John John marcou o gol do Massa Bruta, de pênalti, marcado no último lance do jogo.

A equipe tricolor começou buscando o ataque, especialmente nas descidas dos laterais Marlon e Gustavo Martins. No entanto, a expulsão de Kannemann aos 42 minutos do primeiro tempo, mudou o jogo.

O Bragantino empurrou a equipe do técnico Mano Menezes para trás no segundo tempo. A pressão do Massa Bruta obrigou Gabriel Grando a fazer defesas importantes. E no fim, um pênalti polêmico mudou o jogo.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Mais uma vez foi importante para o Grêmio. Sem culpa no pênalti. Nota 7,5

Gustavo Martins

Deixou a desejar como lateral. Cumpriu bem o trabalho de zagueiro. Nota 6,5

Noriega

Soube fazer bom enfrentamento contra os atacantes do Bragantino. Importante para a saída de bola. Nota 6,5

Kannemann

Pelas imagens mostradas durante a transmissão, está absolvido pela expulsão. Nota 6

Marlon

Combinou bem com Aravena nas subidas no primeiro tempo. Virou um dublê de zagueiro após a expulsão. Nota 6,5

Dodi

Conseguiu proteger bem o sistema defensivo. Levou um amarelo bobo. Nota 6

Arthur

Peça fundamental no primeiro tempo. Dá muita qualidade para a saída de bola. Nota 6,5

Pavon

Durante boa parte do segundo tempo, foi o único atacante do time. Para o padrão Pavon, fez boa partida. Nota 6

Edenilson

Outra vez fez bem a função pensada por Mano. Perdeu a chance que teve de marcar. Nota 6,5

Aravena

Foi importante no primeiro tempo. Fez boas combinações com Marlon. Nota 6,5

André Henrique

Viabilizou a estratégia dos contra-ataques do primeiro tempo. Sacrificado no início do segundo tempo. Nota 6

João Lucas

Foi competente na marcação. Não saiu para o campo de ataque. Nota 6

Wagner Leonardo

Entrou em campo, e o Bragantino explorou os confrontos pelo seu lado. Nota 5

Camilo

Teve dificuldades de proteger melhor a linha defensiva. Nota 5,5

Alex Santana

Outra oportunidade desperdiçada para o volante. Nota 5

Amuzu

Entrou no final. Sem nota.

Bragantino

Jhon Jhon soube explorar os espaços dados pelo Grêmio. O camisa 10 deu ao menos dois passes que deveriam ter rendido gols ao Bragantino.