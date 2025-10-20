Veja as notas dos jogadores do Grêmio na partida. Arte GZH

O Grêmio foi goleado por 4 a 0 pelo Bahia, na noite deste domingo (19). A partida, válida pela 29ª rodada, foi disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Gabriel Grando

Evitou uma goleada ainda maior para o Bahia. Nota 6

Marcos Rocha

Saiu no início. Sem nota

Gustavo Martins

Foi zagueiro, passou para a lateral e terminou a partida na zaga. Ineficiente em todas. Nota 4,5

Kannemann

Atrasado na origem dos dois primeiros gols do Bahia. Melhorou de rendimento no segundo tempo, mas falhou outra vez nos acréscimos. Nota 4

Marlon

Teve muito trabalho contra Ademir. Perdeu o confronto. Nota 4,5

Noriega

Decepcionou na Arena Fonte Nova. Envolvido em muitos lances. Não saltou com David Duarte no terceiro gol do Bahia. Nota 4,5

Cuéllar

Completamente sem ritmo de jogo. Foi atropelado fisicamente pelos jogadores do Bahia. Nota 4,5

Pavon

Só teve empenho. Péssimo rendimento técnico, mais uma vez. Nota 4,5

Edenilson

Teve uma boa chance de marcar. Faltou dar melhor ritmo ao time. Nota 5

Aravena

Decepcionou novamente como ponta. Não criou nada pelo seu lado. Nota 4

Carlos Vinícius

Não foi municiado. Passou a noite correndo atrás dos zagueiros. Nota 5

Camilo

Melhor resposta que Cuéllar e Noriega no setor. Nota 6

Amuzu

Entregou um pouco mais do que Aravena. O que não foi suficiente para fazer o ataque render. Nota 6

Cristian Olivera

Manteve o nível técnico de Pavon. E entregou um pouco menos no quesito disposição. Nota 5

Cristaldo

Algumas tramas no campo ofensivo. Pouco para ter interferência no placar. Nota 5,5

João Lucas

Entrou no final. sem nota.

Como foi o adversário?

Bahia

Willian José participou de dois dos quatro gols do Bahia na goleada. O centroavante, ex-Grêmio, fez valer a lei do ex na Arena Fonte Nova.