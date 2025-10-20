O Grêmio foi goleado por 4 a 0 pelo Bahia, na noite deste domingo (19). A partida, válida pela 29ª rodada, foi disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Gabriel Grando
Evitou uma goleada ainda maior para o Bahia. Nota 6
Marcos Rocha
Saiu no início. Sem nota
Gustavo Martins
Foi zagueiro, passou para a lateral e terminou a partida na zaga. Ineficiente em todas. Nota 4,5
Kannemann
Atrasado na origem dos dois primeiros gols do Bahia. Melhorou de rendimento no segundo tempo, mas falhou outra vez nos acréscimos. Nota 4
Marlon
Teve muito trabalho contra Ademir. Perdeu o confronto. Nota 4,5
Noriega
Decepcionou na Arena Fonte Nova. Envolvido em muitos lances. Não saltou com David Duarte no terceiro gol do Bahia. Nota 4,5
Cuéllar
Completamente sem ritmo de jogo. Foi atropelado fisicamente pelos jogadores do Bahia. Nota 4,5
Pavon
Só teve empenho. Péssimo rendimento técnico, mais uma vez. Nota 4,5
Edenilson
Teve uma boa chance de marcar. Faltou dar melhor ritmo ao time. Nota 5
Aravena
Decepcionou novamente como ponta. Não criou nada pelo seu lado. Nota 4
Carlos Vinícius
Não foi municiado. Passou a noite correndo atrás dos zagueiros. Nota 5
Camilo
Melhor resposta que Cuéllar e Noriega no setor. Nota 6
Amuzu
Entregou um pouco mais do que Aravena. O que não foi suficiente para fazer o ataque render. Nota 6
Cristian Olivera
Manteve o nível técnico de Pavon. E entregou um pouco menos no quesito disposição. Nota 5
Cristaldo
Algumas tramas no campo ofensivo. Pouco para ter interferência no placar. Nota 5,5
João Lucas
Entrou no final. sem nota.
Como foi o adversário?
Bahia
Willian José participou de dois dos quatro gols do Bahia na goleada. O centroavante, ex-Grêmio, fez valer a lei do ex na Arena Fonte Nova.
