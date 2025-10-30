Volante André Luiz (E) é baixa para o Timão, mas o artilheiro Yuri Alberto (D) deve jogar contra o Tricolor. Rodrigo Coca / Corinthians

Um confronto direto entre times embalados. Assim se resume a partida entre Corinthians e Grêmio, neste domingo (2), pela 31ª rodada do Brasileirão.

Motivado por uma vitória consistente em casa na última rodada, o time de Mano Menezes visitará uma equipe em situação estável, mas desfalcada. O clube paulista vem de duas vitórias consecutivas e não é vazado como mandante há três jogos — porém, não terá peças importantes em campo.

Como chega o Corinthians

Em 10º na tabela e com o mesmo número de pontos que o Grêmio (39), o Timão só está uma posição acima por conta do saldo de gols: -3 em comparação aos -5 do Tricolor.

A última vez que o Corinthians sofreu gols como mandante foi em setembro, em derrota para o Flamengo por 2 a 1. Depois disso, em sua Arena, venceu o Mirassol por 3 a 0 e o Atlético-MG pelo placar simples.

Na rodada passada, ainda superou o Vitória, em Salvador, também por 1 a 0. Sua última derrota foi há três rodadas, para o Santos, na Vila Belmiro, onde perdeu por 3 a 1. Por isso, chega embalado.

Desfalques e dúvida

Contra o Grêmio, em sua casa, a equipe de Dorival Júnior não terá os meio-campistas Raniele, José Martínez e Breno Bidon, considerados titulares, por suspensão. Lesionados, o volante André Luiz e o atacante Vitinho também estão fora.

Conforme o setorista do Corinthians, Iúri Medeiros, da Itatiaia, o goleiro Hugo Souza é dúvida, já que está com um problema no ombro esquerdo. Por outro lado, a equipe terá os retornos do lateral-direito Matheuzinho e do volante Maycon, que cumpriram suspensão contra o Vitória. O trio de destaque Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto deve atuar normalmente.

Visando beliscar uma vaga na próxima Libertadores e espantar o já remoto risco de rebaixamento, as equipes entram em campo às 16h de domingo (2), em São Paulo.

Produção: Leo Bender

