Contra o Bahia, atacante ganhará primeira sequência como titular do Grêmio

Atacante marcou os gols da vitória gremista sobre o São Paulo, na última rodada. Fernando Becker / Agencia RBS

Os bons ventos parecem estar guiando o momento de Carlos Vinicius. Depois de marcar os gols da vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo na última rodada do Brasileirão, o centroavante pode ganhar a primeira sequência como titular do Grêmio diante do Bahia, neste domingo (19), em Salvador.

Desde que foi contratado pelo Tricolor, há três meses, o jogador não conseguiu completar dois jogos em sequência, seja por suspensão ou lesão.

A primeira situação ocorreu em meados de agosto, quando substituiu o suspenso Braithwaite contra o Atlético-MG. Porém, foi expulso em Belo Horizonte, o que lhe impediu de enfrentar o Ceará, na Arena, na rodada seguinte.

Depois disso, formou dupla de ataque com o dinamarquês no empate com o Flamengo, no Maracanã. Contudo, teve diagnosticado um edema muscular na coxa esquerda que o impediu de atuar na derrota para o Mirassol, em Porto Alegre.

Por fim, quando Braithwaite sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles, parecia que ganharia a tão esperada sequência a partir do Gre-Nal, no Beira-Rio. Mas, depois de marcar um dos gols da vitória gremista, deixou o campo mais cedo, com uma lesão muscular.

Entregue ao departamento médico, o atacante ficou de fora dos enfrentamentos com Botafogo, Vitória, Santos e Bragantino.

Agora, depois de retornar em grande estilo no enfrentamento com os são-paulinos, o “Vini da Pose” deve iniciar novamente como titular na Arena Fonte Nova.

As ausências da delegação em Salvador são Alysson e Arthur, que apresentaram edemas musculares, além de Alex Santana e André Henrique, por opção técnica de Mano Menezes. Dodi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não viajou.

Uma provável escalação para enfrentar o Bahia, a partir das 20h30min deste domingo, tem: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega, Cuellar, Pavon, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinicius.