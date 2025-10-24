Conselho Deliberativo do Grêmio tem novo presidente

Phillippe Gomes Jardim recebe os cumprimentos de Alexandre Bugin Amanda Ferronato / Grêmio/Divulgação

O Procurador Regional do Trabalho Philippe Jardim, 48 anos, foi empossado na noite desta quinta-feira (23) como presidente do Conselho Deliberativo (CD) do Grêmio para o triênio 2025/2028. Ele foi eleito por aclamação, uma vez que sua chapa foi a única inscrita e tomou posse durante Sessão Ordinária realizada no auditório da Arena do Grêmio. Ao seu lado, Márcio Floriano Júnior, 41 anos, assumiu o cargo de vice-presidente.

Philippe Jardim e Márcio Floriano Jr. sucedem Alexandre Bugin e Roger Fischer, que exerceram a presidência e a vice-presidência da Mesa Diretora entre 2022 e 2025. Bugin também atuou como vice-presidente nas gestões de Carlos Biedermann (2016–2019 e 2019–2022).

— Assumimos hoje a Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo com o sentimento de responsabilidade e compromisso com o Grêmio. Nosso maior desafio é fortalecer o Conselho como espaço de diálogo e de construção de consensos que contribuam positivamente para o clube — disse o novo presidente.

Na cerimônia também falaram Alexandre Bugin e Roger Fischer; o vice-presidente do Conselho de Administração, Eduardo Magrisso, que representou o presidente Alberto Guerra; e então secretário do CD Nilos Lagoas, que será sucedido pelos novos secretários Leandro Vidal e Renata Zorzetto, a primeira mulher da história a integrar a Mesa Diretora do Conselho Deliberativo do Grêmio.

O protocolo de aclamação da nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo foi conduzido pelo presidente da Comissão Eleitoral, Almir Porto da Rocha Filho.

Leandro Vidal, Phillippe Jardim, Márcio Floriano Júnior e Renata Zorzetto. Amanda Ferronato / Grêmio/Divulgação

Quem é Philippe Jardim

Natural de Porto Alegre, Philippe Jardim é formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), com especialização em Direito do Trabalho pela Unisinos. É mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e possui Máster em Direitos Humanos pela Universidad Pablo de Olavide, de Sevilha (Espanha).

Titular da Cadeira nº 12 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho, é Procurador Regional do Trabalho e membro do Ministério Público do Trabalho (MPT) há 22 anos, tendo exercido as funções de Coordenador Nacional do Meio Ambiente do Trabalho e Secretário Nacional de Comunicação.

Associado ao Grêmio desde 2010, cumpre seu segundo mandato como conselheiro titular, e já atuou como assessor, membro efetivo e presidente da Comissão para Assuntos Legais e Estatutários, além de ter concorrido ao cargo de vice-presidente na eleição de 2022 para o Conselho de Administração.

Quem é Márcio Floriano Júnior

Márcio Floriano Jr., também natural de Porto Alegre, é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com especialização em Ciências Penais e mestrado em Administração e Negócios.

Possui pós-graduação em Direito Desportivo pela Ajuris e em Gestão do Futebol pela CBF Academy e pela Unisinos. Foi presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB/RS, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva da Liga Gaúcha de Futsal e ex-auditor do TJD da Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

Associado ao Grêmio desde 2006, cumpre seu terceiro mandato como conselheiro titular. No Clube, foi Diretor Jurídico e integrou as Comissões de Reforma Estatutária, de Estudos da SAF e de Futebol do Conselho Deliberativo.

Processo eleitoral gremista

O próximo passo nas eleições gremistas é a votação para a Conselho de Administração. O prazo para inscrição das chapas se encerra nesta sexta-feira (24).

No dia 30 de outubro, ocorrerá a votação para aprovação das chapas que disputarão o Conselho de Administração. Essa primeira etapa, restrita aos conselheiros. Caso mais de uma chapa alcance 20% dos votos nessa votação, a eleição presidencial será realizada no dia 8 de novembro.

O segundo pleito, que definirá o novo Conselho de Administração, será aberto à participação dos sócios com, no mínimo, dois anos de associação, que poderão exercer seu direito de voto, assim como ocorreu na eleição para renovação de 50% do Conselho Deliberativo gremista.