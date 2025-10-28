Conselho Deliberativo do Grêmio aprova alterações no estatuto para clube receber a gestão da Arena

Votação contou com a presença de 299 conselheiros, sendo 218 de forma presencial. Amanda Ferronato / Grêmio/Divulgação

Em sessão na noite desta segunda-feira (27), o Conselho Deliberativo (CD) do Grêmio aprovou reformas necessárias no estatuto para concluir e viabilizar a gestão do estádio pelo clube, após a doação do empresário Marcelo Marques. As pautas foram aprovadas por aclamação.

A votação contou com a presença de 299 conselheiros, sendo 218 de forma presencial e 81 de maneira online. Segundo nota do clube, é a maior adesão dos últimos tempos, excetuando os pleitos eleitorais.

Na reunião, a direção apresentou aos conselheiros os contratos firmados com Marcelo para a doação da gestão do estádio e, em seguida, ocorreu a votação. Entre as propostas aprovadas, estava a criação de uma Comissão Permanente da Arena que será liderada pelo ex-presidente do CD Carlos Biedermann.

Além da instalação do órgão de gerenciamento do estádio, foram incluídas no estatuto regras para o repasse de receitas da Arena para o Grêmio. Também foi determinado que é proibida a venda ou a penhora da Arena.

Propostas de alteração ao estatuto

Criar a Comissão para Assuntos Relativos à Arena

Dar ao presidente do Grêmio o poder de celebrar, em conjunto com o Gerente Geral ou Gerente Executivo da Arena, os contratos referentes à manutenção do estádio

Acrescentar uma Gerência Executiva que trate, exclusivamente, dos assuntos e do equipamento Arena

Estabelecer regras relacionadas à garantia da autonomia da administração da Arena, com contas bancárias próprias e independentes do caixa central do Grêmio

Estender para o Conselho Fiscal a fiscalização da Arena

Acrescentar às receitas do Grêmio as novas receitas advindas da venda de ingressos dos jogos

Estabelecer que a Arena constitui patrimônio impenhorável e inalienável, que não poderá ser dado em garantia de obrigações

Confira as propostas na íntegra

Alteração do art. 68, que versa sobre as Comissões Permanentes do Conselho Deliberativo, para os fins de criar a Comissão para Assuntos Relativos à Arena, por meio da inserção do inciso IX e para inserir o § 8º, que define as atribuições da referida Comissão Permanente;

Alteração do art. 83, que versa sobre as atribuições do Presidente do GRÊMIO, para acrescentar os poderes de celebrar, em conjunto com o Gerente Geral ou Gerente Executivo da Arena do Grêmio, os contratos referentes à manutenção do estádio, na medida em que, em conjunto com as demais alterações estatutárias, o equipamento terá um CNPJ e um orçamento específicos, bem como uma administração destacada das demais áreas do GRÊMIO. No caso, poderá o Presidente do GRÊMIO assinar os contratos, títulos de propriedade, cheques, cauções, ordens de pagamento e quaisquer documentos de caráter financeiro que obriguem o GRÊMIO nos negócios pertinentes à ARENA, em conjunto com o Gerente Executivo designado para os trâmites da Arena;

Alteração do art. 93, que versa sobre a Gerência Executiva do GRÊMIO, para acrescentar uma Gerência Executiva que trate, exclusivamente, dos assuntos e do equipamento Arena do Grêmio, defendendo os interesses da melhor preservação e manutenção do estádio frente aos demais pares, bem como para responder diretamente ao Conselho de Administração pelo complexo desportivo;

A criação do art. 93 – B (que, no Anexo ao INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO, constou com esta referência, mas que, para fins de melhor adequação ao estatuto, deverá ser tratado como art. 107-A, ou, no limite, como art. 93-A, já que seria a referência sequencial exata), para o fim de estabelecer as regras relacionadas à garantia da autonomia da administração da Arena do Grêmio, que deverá operar como uma Filial, com contas bancárias próprias e independentes do caixa central do GRÊMIO;

Alteração do art. 99, que versa sobre as competências do Conselho Fiscal, para estender a este também a fiscalização do equipamento Arena do Grêmio diante da autonomia administrativa e financeira, que obedecerá à orçamento próprio;

Alteração do art. 105, que versa sobre o balanço anual do Grêmio, para os fins de acrescentar um parágrafo que, dentro do Capítulo que trata do Regime Econômico e Financeiro no Estatuto Social, corrobora e garante a autonomia orçamentária, administrativa, financeira e funcional da Arena do Grêmio, bem como que proteja as receitas e recursos necessários à operação, manutenção e investimentos;

Alteração do art. 106, que versa sobre as receitas do Grêmio, para os fins de acrescentar as novas receitas advindas da comercialização de ingressos para eventos esportivos, que surgirão ao GRÊMIO diante da assunção da gestão do estádio, tornando expressa tais valores como receitas do GRÊMIO e adequando o Estatuto;

Criação do art. 109 - A, para o fim de estabelecer que a Arena do Grêmio constitui patrimônio impenhorável e inalienável, que não poderá ser dado em garantia de obrigações, protegendo o estádio que será o bem de maior valor financeiro do CLUBE.