Conselheiros do Grêmio votam na segunda-feira mudanças no estatuto para o clube receber a gestão da Arena

Arena será pauta de votação no Conselho Deliberativo do Grêmio nesta segunda-feira (27). Renan Mattos / Agencia RBS

A segunda-feira (27) será decisiva para solucionar a questão Arena. Após toda a negociação feita por Marcelo Marques, e a doação do empresário da gestão do estádio ao clube, o Conselho Deliberativo (CD) do Grêmio votará para concluir a operação e realizar as mudanças necessárias no estatuto para viabilizar o negócio.

Para a sessão ser aberta, por se tratar da votação de alterações estatutárias, será necessário um quórum mínimo de 175 conselheiros. E para aprovar as emendas, 50% e mais um voto.

A direção apresentará aos conselheiros os contratos firmados com Marcelo para a doação da gestão do estádio. Após isso, a negociação será votada. Mas, para formalizar as tratativas, algumas questões precisarão ser aprovadas.

Responsável no clube pela condução das questões relacionadas à Arena, Eduardo Magrisso explicou a importância da aprovação das demandas que serão apresentadas aos conselheiros.

— As alterações estatutárias são um legado de governança que o Marcelo deixa. Ele quer que a Arena seja uma geradora permanente de caixa para o Grêmio. Ele propôs, nós aceitamos e o Conselho irá ratificar — disse o vice do Conselho de Administração.

Pontos de votação

Os pontos que serão votados sobre o estatuto são a criação de comissão para assuntos relativos à Arena, para que o estádio tenha um CEO com autonomia e responda aos CEO do clube. E que seja proibida a venda ou a penhora da Arena.

Mas há também demandas sobre a relação da gestão do aparelho. Como a criação de regras para o repasse de receitas da Arena para o Grêmio.

Um delas é para que só possa acontecer algum repasse quando o caixa da operação do estádio tenha acumulado três meses de custos. E esse envio só pode ser até 70% do que sobrar do resultado financeiro.

