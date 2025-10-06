Conheça os nomes que concorrem junto a Paulo Caleffi à presidência do Grêmio

Caleffi anunciou no final de setembro a intenção de participar da eleição à presidência do Grêmio. Reprodução / YouTube GZH

A eleição deste ano no Grêmio escolherá mais do que o presidente do clube para o triênio 2026 a 2029. Os conselheiros e sócios gremistas também elegerão outros postos chaves para a gestão do clube. Após contato com as assessorias dos candidatos, Zero Hora apresenta a composição do Conselho de Administração dos candidatos.

Até o momento, a chapa que concorrerá junto a Caleffi tem quatro nomes confirmados para o Conselho de Administração. São eles Ricardo Sessegolo (sócio das construtoras Wollens e Goldsztein), Luigi Gerace (sócio-proprietário da Luagge Imóveis), Richard Gurski (Sócio-proprietário do Instituto do Aparelho Digestivo do RS) e Antônio Vicente Nunes (corregedor-Geral da Polícia Civil). Outros dois vices ainda serão confirmados.

Além da nominata para os cargos políticos, o grupo também indicou à Zero Hora dois executivos para a gestão administrativa do clube. Jeronimo Santos, ex-CEO do Grupo Ipiranga, será o CEO caso o grupo vença a eleição. O CFO será Cezar Lindenmayer, ex-diretor financeiro do Grupo Josapar e do Grupo SLC Alimentos.

Além das chapas de Caleffi e de Odorico Roman, outros possíveis candidatos também já manifestaram o desejo de disputar a eleição presidencial: Denis Abrahão, Gladimir Chiele e Sérgio Canozzi.

Antes da eleição para a presidência do clube, a política gremista focará na eleição da nova mesa diretora do Conselho Deliberativo, prevista para a segunda quinzena deste mês.

Em seguida, ainda em outubro, será realizada a votação para a presidência no Conselho Deliberativo. Conforme o estatuto, caso mais de uma chapa supere a cláusula de barreira de 20% dos votos, haverá em novembro um pleito aberto aos associados para escolher o novo presidente do clube.

