Conheça os nomes que concorrem junto a Odorico Roman à presidência do Grêmio

A eleição deste ano no Grêmio escolherá mais do que o presidente do clube para o triênio 2026 a 2029. Os conselheiros e sócios gremistas também elegerão outros postos chaves para a gestão do clube. Após com as assessorias dos candidatos, Zero Hora apresenta a composição do Conselho de Administração dos candidatos.
O economista Odorico Roman confirmou no dia 2 de outubro a intenção de ser um dos candidatos na eleição que escolherá o próximo presidente do Grêmio.
Até o momento, a chapa que concorrerá junto a Roman tem seis nomes confirmados para o Conselho de Administração. São eles Antonio Dutra Júnior (empresário e CEO da Tech6), Fábio Rigo (COO da da Pirahy Alimentos), Luciano Brasil (presidente da FMP-RS e Promotor de Justiça) e Juliano Franczak (secretário do Esporte do Rio Grande do Sul e deputado estadual), Eduardo Schumacher (advogado) e Carlos Dressler (vice-presidente da Comercial Lucar).
Além das chapas de Roman e de Paulo Caleffi, outros possíveis candidatos também já manifestaram o desejo de disputar a eleição presidencial Denis Abrahão, Gladimir Chiele e Sérgio Canozzi.
Antes da eleição para a presidência do clube, a política gremista focará na eleição da nova mesa diretora do Conselho Deliberativo, prevista para a segunda quinzena deste mês.
Em seguida, ainda em outubro, será realizada a votação para a presidência no Conselho Deliberativo. Conforme o estatuto, caso mais de uma chapa supere a cláusula de barreira de 20% dos votos, haverá em novembro um pleito aberto aos associados para escolher o novo presidente do clube.
