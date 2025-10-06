Conheça os nomes que concorrem junto a Odorico Roman à presidência do Grêmio

Odorico anunciou chapa para a disputa da presidência do Grêmio no início de outubro. Camila Hermes / Agencia RBS

A eleição deste ano no Grêmio escolherá mais do que o presidente do clube para o triênio 2026 a 2029. Os conselheiros e sócios gremistas também elegerão outros postos chaves para a gestão do clube. Após com as assessorias dos candidatos, Zero Hora apresenta a composição do Conselho de Administração dos candidatos.

O economista Odorico Roman confirmou no dia 2 de outubro a intenção de ser um dos candidatos na eleição que escolherá o próximo presidente do Grêmio.

Até o momento, a chapa que concorrerá junto a Roman tem seis nomes confirmados para o Conselho de Administração. São eles Antonio Dutra Júnior (empresário e CEO da Tech6), Fábio Rigo (COO da da Pirahy Alimentos), Luciano Brasil (presidente da FMP-RS e Promotor de Justiça) e Juliano Franczak (secretário do Esporte do Rio Grande do Sul e deputado estadual), Eduardo Schumacher (advogado) e Carlos Dressler (vice-presidente da Comercial Lucar).

Além das chapas de Roman e de Paulo Caleffi, outros possíveis candidatos também já manifestaram o desejo de disputar a eleição presidencial Denis Abrahão, Gladimir Chiele e Sérgio Canozzi.

Antes da eleição para a presidência do clube, a política gremista focará na eleição da nova mesa diretora do Conselho Deliberativo, prevista para a segunda quinzena deste mês.

Em seguida, ainda em outubro, será realizada a votação para a presidência no Conselho Deliberativo. Conforme o estatuto, caso mais de uma chapa supere a cláusula de barreira de 20% dos votos, haverá em novembro um pleito aberto aos associados para escolher o novo presidente do clube.