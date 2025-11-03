Conheça os integrantes do Conselho de Administração da chapa de Odorico Roman, novo presidente do Grêmio

Na ordem: Fábio Rigo, Carlos Alberto Dressler, Eduardo Schumacher, Gaúcho da Geral, Antônio Dutra Jr. e Paulo Grings. Arquivo Pessoal / Divulgação

O torcedor do Grêmio elegeu Odorico Roman como novo presidente do clube para o triênio 2026-2028.

A chapa de Roman tem os seguintes componentes no Conselho de Administração: Fábio Rigo; Carlos Alberto Dressler; Eduardo Schumacher; Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral; Antônio Dutra Jr.; e Paulo Grings.

Antônio Dutra Jr.

Analista de sistema, também tem formação na gestão de clubes de futebol pela Unisinos. Iniciou sua vida política no Grêmio em 2013, quando foi eleito conselheiro. Como dirigente, foi vice-presidente entre 2015 e 2016. No departamento de futebol, foi diretor em 2016, durante a campanha do título da Copa do Brasil, e assessor especial da presidência no ano seguinte, na conquista do tri da Libertadores.

Carlos Alberto Wendt Dressler

Com formação em gestão comercial e planejamento estratégico, atua no meio empresário. É fundador da Comercial Lucar, distribuidora de lubrificantes, e sócio da Wendt Parts, voltada à fabricação de produtos automotivos de alta performance, e da Lav Dog, empresa de soluções logísticas e transporte integradas.

Eduardo Schumacher

Formado em Ciências Jurídicas e Sociais e pós-graduado em Direito Societário, atua como advogado e empresário. Foi vice-presidente da Comissão Especial de Recuperação Judicial e Falência da OAB/RS.

Fábio Rigo

Formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial, também é conselheiro formado pela Fundação Dom Cabral. Atua há 16 anos na Pirahy Alimentos, com passagens por diversos setores da empresa. Atualmente é diretor de operações.

Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral

Ficou conhecido por se trajar de gaúcho para assistir aos jogos no Grêmio na Geral. Está em seu terceiro mandato como conselheiro gremista. Eleito deputado estadual em duas eleições, atualmente é secretário de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul.

Paulo Grings

Presidente do Grupo Piccadilly por mais de 20 anos, também foi vice-presidente da Abicalçados em três gestões diferentes e vice- presidente da Fiergs. Atua como CEO da Reanas Participações Ltda., empresa do ramo imobiliário. Sócio gremista desde 1978, foi cônsul de Igrejinha por 20 anos e desde 2008 é cônsul honorário.