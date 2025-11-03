Grêmio

Quem são
Notícia

Conheça os integrantes do Conselho de Administração da chapa de Odorico Roman, novo presidente do Grêmio

O torcedor tricolor elegeu Odorico Roman como novo presidente do clube para o triênio 2026-2028. 

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS