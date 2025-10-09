Confira quem são os jogadores do Grêmio que devem estar em campo nesta data Fifa

Aravena em treino com seus companheiros chilenos. @LaRoja / X/Reprodução

Com a parada do Brasileirão, o Grêmio ganhou uma semana para aprimorar o time, incluindo um jogo-treino, contra o Brasil de Pelotas neste sábado (11). Porém, dois jogadores desfalcam o elenco gremista no teste, já que foram convocados por suas seleções para esta data Fifa.

Os únicos selecionáveis do Tricolor para este período de amistosos foram o chileno Aravena e o peruano Noriega. Curiosamente, o atacante e o zagueiro se enfrentarão nesta semana.

O "Clássico do Pacífico" — como é conhecido o duelo entre Chile e Peru —, ocorre às 20h de sexta-feira (10). Mesmo com caráter amistoso, trata-se de um jogo de peso já que os países têm uma rivalidade histórica, pois viveram um conflito bélico entre 1879 e 1883.

Realizado em território chileno, este será o único jogo de ambos durante a data Fifa, podendo se reapresentar em Porto Alegre a tempo de estarem à disposição contra o São Paulo, no dia 16, na Arena, pelo Brasileirão.

Jogo envolvendo atletas do Grêmio nesta data Fifa

Chile (Aravena) x Peru (Noriega): sexta-feira (10), às 20h, em La Florida, no Chile.