Confira a nova lista de conselheiros eleitos no Grêmio após deferimento do recurso de uma das chapas

Após uma avaliação da Comissão Eleitoral, a eleição para o Conselho Deliberativo apresentou mudanças nos resultados. O recurso apresentado pela Chapa 6 – Grêmio Forte e Copeiro foi atendido, o que provoca uma nova distribuição das vagas.
No pleito realizado no dia 27 de setembro, a Chapa 2 – Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso somou 61,6% dos votos e teve 120 conselheiros eleitos. Quem também garantiu nomes foi a Chapa 6, que obteve 15,1% dos votos, conquistando 30 cadeiras.
Alguns grupos entraram com recurso, solicitando uma nova distribuição. No argumento, eles trouxeram o Art. 57, §3º, inciso III, que estabelece que "nenhuma chapa pode ocupar mais de 70% das vagas no Conselho, salvo se alcançar mais de 70% dos votos válidos". Pelo primeiro resultado, o movimento liderado por Marques e Rigo garantiu 80% das vagas, mas não alcançou o mínimo de 70% dos votos.
Depois da análise, apenas o pedido da Chapa que apoia o pré-candidato à presidência Paulo Caleffi foi deferido de forma unânime pelos membros da comissão. As Chapas 1 e 4, que ultrapassaram os 5% dos votos, mas estiveram abaixo dos 15%, também estavam interessadas na decisão.
Agora, o novo resultado deixa a Chapa 2 com 105 conselheiros efetivos e 21 suplentes. Enquanto isso, a Chapa 6 conquistou 45 cadeiras e 9 suplentes. O mandato dos novos representantes é válido até 2031.
Lista de conselheiros eleitos no Grêmio após o deferimento do recurso
Lista dos conselheiros suplentes
Chapa 2 – Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso
- Camila Benedetti Simioni
- Juliano Zerwes Bottari
- Douglas Bersch
- Micael Sirena
- José Eduardo Rodrigues Sanz
- Thales Michel Stucky
- Rafael Fornasa
- Marcelo Turela de Almeida
- Gilberto José Cerqueira Junior
- Diego Rodrigues Ferrer
- Mario Pocztaruk
- João Francisco Ferreira da Silva
- Luciano Benetti Correa da Silva
- Diego Antonio Avalone
- Jhonata Petersen Iranso Ramos
- Alcenir Wagner Lopes Milanezi
- João Iuri de Oliveira
- Alexander Froemming
- Ana Maria Rodrigues Esquiam
- Bernardo Dienstmann
- Marcio dos Santos Cardoso
Chapa 6 – Grêmio Forte e Copeiro
- Alexandre Garbin
- Cesar Luiz Wunsch Schwingel
- Francisco Vacca
- Giscard Stephanou Silva
- João Carlos Zago Junior
- Pedro Dias Dal Magro
- Pedro Rota Ely
- Roseane Maffei
- Tairone Moroni
