Confira a nova lista de conselheiros eleitos no Grêmio após deferimento do recurso de uma das chapas

Eleição foi realizada no dia 27 de setembro, na Arena e de forma online. Amanda Ferronato / Grêmio

Após uma avaliação da Comissão Eleitoral, a eleição para o Conselho Deliberativo apresentou mudanças nos resultados. O recurso apresentado pela Chapa 6 – Grêmio Forte e Copeiro foi atendido, o que provoca uma nova distribuição das vagas.

No pleito realizado no dia 27 de setembro, a Chapa 2 – Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso somou 61,6% dos votos e teve 120 conselheiros eleitos. Quem também garantiu nomes foi a Chapa 6, que obteve 15,1% dos votos, conquistando 30 cadeiras.

Alguns grupos entraram com recurso, solicitando uma nova distribuição. No argumento, eles trouxeram o Art. 57, §3º, inciso III, que estabelece que "nenhuma chapa pode ocupar mais de 70% das vagas no Conselho, salvo se alcançar mais de 70% dos votos válidos". Pelo primeiro resultado, o movimento liderado por Marques e Rigo garantiu 80% das vagas, mas não alcançou o mínimo de 70% dos votos.

Depois da análise, apenas o pedido da Chapa que apoia o pré-candidato à presidência Paulo Caleffi foi deferido de forma unânime pelos membros da comissão. As Chapas 1 e 4, que ultrapassaram os 5% dos votos, mas estiveram abaixo dos 15%, também estavam interessadas na decisão.

Agora, o novo resultado deixa a Chapa 2 com 105 conselheiros efetivos e 21 suplentes. Enquanto isso, a Chapa 6 conquistou 45 cadeiras e 9 suplentes. O mandato dos novos representantes é válido até 2031.

Lista de conselheiros eleitos no Grêmio após o deferimento do recurso

Lista dos conselheiros suplentes

Chapa 2 – Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso

Camila Benedetti Simioni

Juliano Zerwes Bottari

Douglas Bersch

Micael Sirena

José Eduardo Rodrigues Sanz

Thales Michel Stucky

Rafael Fornasa

Marcelo Turela de Almeida

Gilberto José Cerqueira Junior

Diego Rodrigues Ferrer

Mario Pocztaruk

João Francisco Ferreira da Silva

Luciano Benetti Correa da Silva

Diego Antonio Avalone

Jhonata Petersen Iranso Ramos

Alcenir Wagner Lopes Milanezi

João Iuri de Oliveira

Alexander Froemming

Ana Maria Rodrigues Esquiam

Bernardo Dienstmann

Marcio dos Santos Cardoso

Chapa 6 – Grêmio Forte e Copeiro

Alexandre Garbin

Cesar Luiz Wunsch Schwingel

Francisco Vacca

Giscard Stephanou Silva

João Carlos Zago Junior

Pedro Dias Dal Magro

Pedro Rota Ely

Roseane Maffei

Tairone Moroni