Confira a música que Carlos Vinícius, artilheiro do Grêmio, escolheu para tocar no Fantástico

O centroavante Carlos Vinícius foi o grande protagonista da vitória do Grêmio sobre o Juventude, por 3 a 1, na tarde deste domingo (26). Os três gols do Tricolor foram marcados pelo camisa 95.
Artilheiro do jogo, Carlos Vinícius pôde pedir música no Fantástico. Em entrevista aos canais Globo, o jogador escolheu "O ar que eu respiro", de Ana Valadão.
Anunciado em julho, o centroavante soma sete jogos e seis gols com a camisa gremista. Ele tem contrato com o clube até dezembro de 2026.
