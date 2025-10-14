Confira a entrevista completa de Paulo Caleffi, pré-candidato à presidência do Grêmio

Paulo Caleffi em entrevista ao Zona Mista. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Advogado e ex-vice de futebol do Grêmio, Paulo Caleffi é um dos pré-candidatos à presidência do clube. Com Maicon e Danrlei como membros de sua gestão, ele terá de somar mais de 20% dos votos no Conselho Deliberativo no dia 30 de outubro para avançar ao pátio, no segundo turno. A eleição aberta aos sócios será realizada no dia 8 de novembro.

Tanto ele quanto Odorico Roman, outro pré-candidato, foram entrevistados nesta segunda-feira (13), no programa Zona Mista, no YouTube de GZH. Cada candidato teve 1h para responder perguntas feitas pelos comunicadores do Grupo RBS Eduardo Gabardo, Marco Souza e Queki.

Paulo Caleffi é advogado. Ele foi vice-presidente de futebol no começo da gestão de Alberto Guerra, entre novembro de 2022 e junho de 2023. No período, o ex-dirigente participou da negociação que envolveu a chegada de Luis Suárez ao Tricolor.

No programa, foram abordados temas como: treinador, estrutura do departamento de futebol, Arena, base gremista, futebol feminino, entre outros. Abaixo, Zero Hora detalha na íntegra a participação de Caleffi.

Confira a participação de Paulo Caleffi no Zona Mista na íntegra

Confira as respostas de Paulo Caleffi na íntegra

Aporte financeiro e pontapé inicial

— O Grêmio vai ter novos patrocínios. Nós não vamos mais endividar o clube. A figura do investidor do Grêmio, aquele que aporta o recurso e cobra juros e endivida o clube de maneira astronômica, acabou. A partir de agora todo empresário que quiser aportar recurso no clube, vai ter em contrapartida a exposição da marca da sua empresa. E isso nós já temos bem avançado. Em respeito, obviamente, ao empresário eu não vou fazer o uso do nome dele, mas vai ser assim que nós vamos conduzir. O torcedor pode ter certeza que o Grêmio vai ter uma equipe extremamente competitiva na arrancada de 2026.

— Vai ter uma antecipação do valor buscando sanar os compromissos do Grêmio, que nós precisamos entender quais vão ser, apenas para ilustrar: quando a gestão Alberto Guerra se iniciou, nós tivemos que arcar com uma série de compromissos como folha de pagamento, décimo terceiro, inclusive, a premiação de acesso da série B. Então nós precisamos saber em que condições nós vamos receber, mas independentemente disso, o compromisso não muda. Nós temos bem planificado o plantel do Grêmio, sabemos as eventuais carências para acrescentar qualidade. E o Grêmio é futebol. Esse é o objetivo final do clube. Nós jamais vamos descuidar disso, o Grêmio precisa passar por um choque de gestão, mas o futebol ele vai estar sempre com total atenção um Grêmio protagonista.

Mano permanecerá?

— Primeiro, tenho muito respeito pelo Mano Menezes e eu jamais faria qualquer indicativo a respeito do prosseguimento ou não porque é desrespeitoso. O Mano está com trabalho em andamento, assim como o Felipão. Como temos um projeto de trabalho de verdade, a questão do treinador virá após o Brasileiro, que eu vou ter uma conversa com o Mano de maneira leal, para que ele possa ponderar as situações e o nosso departamento de futebol também.

Retorno de Renato Portaluppi?

— Tem determinados temas, que a gente precisa ser bem objetivo. Eu me manifestei no final do ano passado que o Renato precisava de um afastamento do Grêmio. Nós não podemos brincar jamais com a imagem do ídolo. Isso não se mistura com o profissional, com os serviços prestados. O Renato saiu daqui extremamente desgastado, tanto com boa parte do torcedor, mas com vocês também da imprensa. Entendo que ele voltou a trabalhar, inclusive, de maneira rápida demais. Isso ficou claro lá no Fluminense. Então, nesse momento, não. O Renato, por todo o respeito que tenho a ele e por aquilo que ele representa para o Grêmio, me parece que ele deveria cuidar da sua vida privada, da sua saúde, daquilo que é tão caro para ele ali, que é tomar o "choppinho" com os amigos, o futevôlei, e de fato dar uma relaxada e depois decidir a vida dele.

Nomes no departamento de futebol

— Todos conhecemos a seriedade do Felipão. Ele está integrado à gestão do Grêmio, participando do dia a dia. E jamais manteria conversas com quem quer que seja (presidenciáveis) para organizar um projeto de trabalho.

— Nós temos mantido conversas com outros parceiros, que têm muita experiência no futebol do clube, que nesse momento, por uma opção, eles vão ficar resguardados dos holofotes, mas que contribuem muito com o nosso projeto. Não é projeto personalíssimo nem de sobrenome. É um projeto de um grande grupo de grandes gremistas que contribuem, criticam e colocam as suas sugestões. Nós acolhemos sempre.

— O cérebro será o executivo, uma pessoa com larga experiência no mercado, de excepcionais trabalhos de contratações realizadas. O Danrlei estará num cargo de gerenciamento para dar suporte, avançar nas questões administrativas. E o Maicon terá função mais técnica, vinculada diretamente à comissão e ao grupo de jogadores.

Perfil do reforço de peso

— O jogador tem um perfil que se adequa à realidade do Grêmio. Nossa preocupação primeiro é desportiva, não adianta trazer um produto de marketing. A primeira condição é o atleta demonstrar que ele quer vir para o futebol brasileiro e desempenhar assim, como ele sempre o fez ao longo da trajetória.

Futebol feminino

— A gente tem uma série de ações e vamos buscar valorizá-las, mas a principal é que nós possamos ter receita dirigida para o departamento. O que quer dizer isso? A Lorena foi vendida. Na nossa gestão, a receita obtida da venda da Lorena ficaria no departamento, para reinvestir em equipamento, em estrutura. Daqui a pouco, nós começarmos a projetar um melhor local para que elas desempenhem os seus treinamentos, mas vai muito além disso. Em 2027 agora nós temos a Copa do Mundo Feminina aqui no Brasil e isso está possibilitando uma ampliação muito grande da busca pelo futebol feminino, e aí eu não estou te falando só de fãs, estou dizendo de empresas. Existem empresas que só patrocinam futebol feminino. Eles não querem saber do futebol masculino. E o Grêmio tem que se potencializar nesse sentido.

Quem será o CEO?

— O futebol é o nosso objetivo central. Mas, se não tiver uma gestão amplamente profissionalizada, o Grêmio não muda de patamar e é por isso que nós estamos apostando no Jerônimo Santos como futuro CEO, ex-CEO do Grupo Ipiranga, com mais de 25 anos de experiência. Ele, juntamente com uma equipe, já desenvolveu o "gols de vantagem", um programa de benefícios dirigido para o torcedor e associado do Grêmio.

Criação da "Grêmio Stúdio"

— Teremos a Grêmio Studio, que é algo que vai ser extremamente inovador em geração de conteúdo, novos programas, atração de patrocínios, uma nova roupagem para transmissão de jogos pelo clube em parceria com a IEP Filmes. Isso é explorar a marca do Grêmio.

— A ideia não é posicionar o Grêmio como um rival de influenciadores ou dos canais identificados, mas de fato exercer o potencial que o Grêmio tem. Uma coisa bem maior, uma produção de séries. Então, a gente já iria lá mais para o lado do streaming, nós temos já 12 programas roteirizados, que eles vão estar numa grade fixa para o torcedor acessar. A Grêmio Studio é um novo braço de produção de conteúdo do clube, que hoje não existe.

Quem será o gestor financeiro?

— Nós vamos ter um (gestor) financeiro de alta classe, que é o César Lindemeyer, ex-diretor dos grupos Josapar, do grupo SLC Alimentos. Também há o nosso gerente de operações, que eu não posso falar o nome porque está empregado.

"Vamos ter muito a utilização da base"

— Não falo em reformulação, pois isso gera instabilidade no elenco. Nosso objetivo é o futebol, ele é uma atividade que sistematicamente a cada janela tu tens que acrescer qualidade ao elenco. O que eu posso assegurar categoricamente é que nós vamos ter muito a utilização da base. Tem qualidade? Vai subir, vai treinar, vai ser preparado com todo o cuidado para que não se queime etapas. O Grêmio não vai mais fazer venda pra tapar buraco financeiro. O Grêmio não vai mais ter medo de seus credores. É horrível o clube ter uma fama de mal pagador e ter que aturar deboche de clubes como o Cascavel, por exemplo.

Arena aberta a shows?

— Na Arena tem que prevalecer o futebol. Agora, numa oportunidade que, com toda a estruturação dos profissionais da operação do estádio, se for um show do Coldplay, por exemplo, aí você tem uma oportunidade de exposição de marca que não pode perder. Então aí tem que ser feito um preparo, tem que ser acertada a data correta, que não nos prejudique. O futebol vai sempre prevalecer em relação a qualquer outra atividade do estádio.

Gramado artificial

— De jeito nenhum gramado artificial. Isso está descartado. Eu até tenho que verificar na transição da gestão como que ficou um processo que o Marcelo, me parece que ele tinha iniciado, que era a compra de um novo gramado, que tu inclusive tens a possibilidade de deixá-lo resguardado. O Grêmio faz um show na Arena, se identifica que houve o problema e essa grama é absolutamente preparada para uma troca imediata, que não gera repercussão negativa para a prática do futebol.

Atendimento aos torcedores

— Nossa loja GrêmioMania, ali da Arena, é a única em que a receita fica para o clube. Todas as demais funcionam em sistemas de franquias. Ela não consegue mais absorver a fidelidade e a paixão do nosso torcedor. Então, a nossa ideia é abrir uma outra GrêmioMania no setor leste, e também com postos avançados pela esplanada e no andar de baixo, para que aquele associado com uma maior necessidade de pressa, não deixe de, daqui a pouco, poder ter acesso a um produto para o seu filho, algo assim, para não gerar frustração.

— O Grêmio tem que estar preparado para isso, para ampliação de espaços gastronômicos. A gente, obviamente, tem o impeditivo da bebida alcoólica dentro do estádio. Nós podemos aprimorar o serviço existente hoje na esplanada.

— Ao torcedor do Interior: vamos fazer a área de acolhimento. Ela está acertada, ela vai ser uma área completamente inovadora para o torcedor do Interior, ela vai ter uma cobertura. Ela vai ter uma empresa especializada que vai fazer a colocação de churrasqueiras para aquele local, com áreas de descarte. Com banheiro, se não é banheiro químico, banheiro estrutural. O projeto está sendo desenvolvido por uma grande construtora. Nós não vamos brincar com o atendimento ao torcedor do Interior.

Programa "Humaitá na Arena" e valores dos ingressos

— Nós temos um projeto social que se chama Humaitá na Arena. O que nós vamos fazer é que gremistas com menor poder aquisitivo, eles vão poder frequentar a Arena gratuitamente em jogos. Eles vão fazer o tour pelo estádio para viver uma experiência, vão conhecer o Museu do Grêmio para aprender a nossa história. Quando a gente quer engajar torcedor, nós temos que, desde pequenos, mostrar porque o Grêmio se sente. O Grêmio não se explica. E é nesses momentos que nós fazemos isso. O Grêmio tem a obrigação de ter no seu braço social o acolhimento a essa comunidade. Mas, sim, nós temos o compromisso em manter os preços de forma que, juntamente com a nossa equipe competitiva, que dê alegria ao torcedor.

O Grêmio em outros esportes

— Nós temos no nosso projeto a previsão de reestabelecermos a prática do futsal, com a construção de um ginásio futsal afora ser um grande braço de captação. O futsal ele está a ponto de se tornar modalidade olímpica, e aí tu tens a possibilidade de mais um incremento de receita que é a Lei de Incentivo ao Esporte.

A favor ou contra SAF?

— O Grêmio não precisa se tornar SAF. Tem situações que geram preocupação, a principal delas é o endividamento, a busca pela recuperação judicial e a renegociação desses débitos. A garantia, em regra, fica no clube associativo. Em 2025, nenhuma SAF teve resultado financeiro positivo no país.