Compra obrigatória: como será o pagamento do Grêmio ao Cruzeiro para adquirir Marlon

Valor total da venda do atleta está fixadaoem 3,5 milhões de dólares. Lucas Uebel / Gremio

Além da exposição gerada a partir do pênalti dado em favor do Bragantino e da entrevista pós-jogo que o transformou em um dos personagens da rodada do Brasileirão, Marlon alcançou uma esperada marca pelo Grêmio no último sábado (4).

Ao completar o 25° jogo com a camisa gremista, o lateral-esquerdo ativou a cláusula contratual que obriga o Tricolor a comprá-lo em definitivo do Cruzeiro. Mas, conforme apuração de Zero Hora, o clube não precisará desembolsar os 3,5 milhões de dólares (R$ 18,6 milhões) neste momento.

Por influência do próprio atleta, que insistiu em trocar Belo Horizonte por Porto Alegre, ficou acertado durante a negociação do empréstimo que o Tricolor poderá pagar a quantia em 11 parcelas de aproximadamente 300 mil dólares (R$ 1,6 milhão), ao longo de dois anos, sendo o primeiro depósito na próxima temporada.

Titular desde abril

Desde que chegou à Arena em abril, Marlon assumiu a titularidade da lateral esquerda do Grêmio, ficando fora de apenas duas partidas por conta de suspensão. Neste período, foi responsável por três assistências para gols.

Para o próximo jogo, contra o São Paulo, no dia 16 de outubro, estará ausente por ter recebido o terceiro cartão amarelo ao reclamar da marcação do pênalti que gerou a derrota gremista em Bragança Paulista.