Grêmio

R$ 18,6 milhões
Notícia

Compra obrigatória: como será o pagamento do Grêmio ao Cruzeiro para adquirir Marlon

Lateral atingiu o 25º jogo pelo Tricolor diante do Bragantino e ativou uma cláusula contratual de obrigatoriedade de compra

Filipe Duarte

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS