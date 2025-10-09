Como vai funcionar o acesso do torcedor do Grêmio no jogo-treino contra o Brasil de Pelotas na Arena

O Grêmio terá neste sábado (11) um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas, na Arena, às 11h. O evento terá portões abertos ao público, em uma ação especial alusiva ao Dia das Crianças.
Adversário gremista, o Xavante atualmente é o vice-líder da Copa FGF. O confronto servirá para o técnico Mano Menezes dar ritmo aos atletas durante a parada da data Fifa.
Como vai funcionar o acesso ao torcedor
Para assistir à partida, os torcedores poderão contribuir com a doação de um brinquedo em bom estado ou com R$ 10 destinados ao Instituto Geração Tricolor (IGT).
Não será necessário trocar o brinquedo pelo voucher do ingresso: bastará entregá-lo nas Rampas Leste e Oeste, onde haverá caixas coletoras. Caso não seja possível levar o brinquedo, haverá banners com o QR Code nas rampas para doações digitais.
O acesso é voltado às famílias, e crianças terão entrada livre, sem necessidade de contribuição. Conforme a assessoria da Arena, não será necessário biometria ou reconhecimento facial.
Quais setores estarão disponíveis? A partir de que horas?
O público ocupará a Arquibancada Norte — setor ocupado pelas torcidas organizadas do clube —, com abertura das rampas às 9h30 e dos portões às 10h. Segundo o clube, não há limite de público — se a arquibancada atingir a capacidade máxima, outros setores serão liberados.
O estacionamento estará aberto?
O estacionamento E1 estará disponível, com valor único de R$ 10. O acesso será feito pelo portão 1, a partir das 9h.
Serviço — Grêmio x Brasil de Pelotas (jogo-treino)
- Data: Sábado, 11 de outubro
- Horário: 11h
- Local: Arena do Grêmio
- Para acessar: doação de um brinquedo em bom estado ou doação mínima de R$ 10 ao Instituto Geração Tricolor (IGT) via QR Code; crianças têm acesso livre; portões abrem às 10h (rampas a partir de 9h30); arquibancada norte estará aberta (outros setores poderão ser abertos se necessário); não será permitida a entrada de torcida visitante; estacionamento E1, pelo portão 1, a partir das 9h — R$ 10;
