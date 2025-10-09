Como vai funcionar o acesso do torcedor do Grêmio no jogo-treino contra o Brasil de Pelotas na Arena

O público ocupará a Arquibancada Norte, com abertura das rampas às 9h30 e dos portões às 10h Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio terá neste sábado (11) um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas, na Arena, às 11h. O evento terá portões abertos ao público, em uma ação especial alusiva ao Dia das Crianças.

Adversário gremista, o Xavante atualmente é o vice-líder da Copa FGF. O confronto servirá para o técnico Mano Menezes dar ritmo aos atletas durante a parada da data Fifa.

Como vai funcionar o acesso ao torcedor

Para assistir à partida, os torcedores poderão contribuir com a doação de um brinquedo em bom estado ou com R$ 10 destinados ao Instituto Geração Tricolor (IGT).

Não será necessário trocar o brinquedo pelo voucher do ingresso: bastará entregá-lo nas Rampas Leste e Oeste, onde haverá caixas coletoras. Caso não seja possível levar o brinquedo, haverá banners com o QR Code nas rampas para doações digitais.

O acesso é voltado às famílias, e crianças terão entrada livre, sem necessidade de contribuição. Conforme a assessoria da Arena, não será necessário biometria ou reconhecimento facial.

Quais setores estarão disponíveis? A partir de que horas?

O público ocupará a Arquibancada Norte — setor ocupado pelas torcidas organizadas do clube —, com abertura das rampas às 9h30 e dos portões às 10h. Segundo o clube, não há limite de público — se a arquibancada atingir a capacidade máxima, outros setores serão liberados.

O estacionamento estará aberto?

O estacionamento E1 estará disponível, com valor único de R$ 10. O acesso será feito pelo portão 1, a partir das 9h.

Serviço — Grêmio x Brasil de Pelotas (jogo-treino)

Data: Sábado, 11 de outubro

Sábado, 11 de outubro Horário: 11h

11h Local: Arena do Grêmio

Arena do Grêmio Para acessar: doação de um brinquedo em bom estado ou doação mínima de R$ 10 ao Instituto Geração Tricolor (IGT) via QR Code; crianças têm acesso livre; portões abrem às 10h (rampas a partir de 9h30); arquibancada norte estará aberta (outros setores poderão ser abertos se necessário); não será permitida a entrada de torcida visitante; estacionamento E1, pelo portão 1, a partir das 9h — R$ 10;

