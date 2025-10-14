Grêmio

Entrevista exclusiva
Notícia

"Como um 10, mais perto do gol": o novo posicionamento de Amuzu no Grêmio

Atacante belga falou com Zero Hora nesta segunda-feira e explicou a nova função pedida pelo técnico Mano Menezes

Rodrigo Oliveira

