"Como um 10, mais perto do gol": o novo posicionamento de Amuzu no Grêmio

Amuzu terá mais liberdade para se aproximar da grande área. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O técnico Mano Menezes prepara uma nova função para Francis Amuzu no Grêmio. A partir de agora, o ponta-esquerda terá mais liberdade para centralizar e se aproximar da grande área. Um dos objetivos é que o belga possa fazer mais gols.

A informação foi revelada pelo atleta em entrevista exclusiva a Zero Hora, que será exibida na íntegra nesta terça (14).

— Mesmo como um ponta, eu tenho que vir mais por dentro e jogar tipo como um camisa 10, não tão aberto. Eu sempre fui um jogador aberto, que faz o um contra um na ponta. Mas estou agora entendendo e adorando a ideia de jogar por dentro também — disse o atleta.

Amuzu acredita que, com o novo posicionamento, terá condições de ser mais decisivo.

— Eu sempre assisto depois aos meus treinos e agora vejo que estou mais perto do gol. É bom para mim, para fazer gols e dar assistências, porque se eu fico aberto, eu fico mais longe do gol — completou.

Amuzu não deixará de ser ponta-esquerda e nem de avançar à linha de fundo. Porém, será orientado a fazer movimentos mais verticais rumo ao gol adversário.

— Às vezes também posso trocar com o lateral-esquerdo. Eu estou entendendo (a nova ideia) e tentando melhorar sempre nos treinos para desempenhar da melhor forma — finaliza.

Após ingressar nos últimos três jogos, Amuzu foi destaque na vitória por 5 a 0 no jogo-treino sobre o Brasil de Pelotas, neste sábado (13), e está recuperando o moral no Tricolor. O atleta deve ser titular contra o São Paulo, na quinta (16), na Arena.