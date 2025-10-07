Como será a programação do Grêmio na data Fifa

Próximo compromisso da equipe de Mano Menezes será contra o São Paulo. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio retornou às atividades nesta terça-feira (7) dando início à preparação neste período de data Fifa. Além da sequência de atividades físicas e táticas, o planejamento da comissão técnica prevê, ao menos, um jogo-treino.

Pela programação, a equipe seguirá treinando até a sexta-feira (10), sempre no turno da manhã, no CT Luiz Carvalho. No sábado (11), o elenco participará de um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas, na Arena.

O domingo (12) será de folga ao grupo de jogadores e as atividades serão retomadas na segunda-feira (13). Ao todo, até a partida contra o São Paulo, serão oito atividades.

O confronto contra o time paulista será no dia 16, às 19h, na Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão. O mês de outubro reserva ainda outros dois jogos: Bahia, no dia 19, em Salvador, e Juventude, no dia 27, em casa.

Ausência fica por conta de selecionáveis

Dois jogadores não participarão das primeiras atividades no CT Luiz Carvalho. O volante Noriega e o atacante Aravena estão com as seleções do Peru e Chile, respectivamente.

Aliás, os dois poderão se enfrentar no amistoso marcado para a sexta-feira (10), às 20h, em La Florida, no Chile. Como este será o único compromisso das seleções neste período de data Fifa, eles devem retornar a tempo da partida contra o São Paulo.