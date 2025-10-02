Como o Grêmio vê o desentendimento entre Mano Menezes e Alex Santana

Alex Santana entrou na partida contra o Santos aos 18 minutos do segundo tempo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O empate do Grêmio com Santos, na noite de quarta-feira (1º), também ficou marcado por um desentendimento. Após a partida, um vídeo feito por um torcedor flagrou uma discussão entre o técnico Mano Menezes e o volante Alex Santana (confira o vídeo abaixo).

Zero Hora apurou que o assunto ainda não foi debatido internamente, já que apenas a partida foi avaliada. Até a publicação desta matéria, o treinador não fez qualquer menção sobre o ocorrido à diretoria do clube.

Em um primeiro momento, a direção entende como algo natural de jogo. Uma apuração sobre os fatos ainda deve ocorrer para que haja um esclarecimento interno.

Alex Santana entrou na partida aos 18 minutos do segundo tempo, no lugar de Arthur. Na cotação de GZH, a atuação do volante recebeu nota 5.