Como o Grêmio trata a recuperação de Tiago Volpi

Última partida de Volpi foi contra o Botafogo, em 24 de setembro, quando marcou de pênalti. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio trata com cautela o retorno de Tiago Volpi. O goleiro ainda se recupera de um problema na coxa e seguirá de fora da partida contra o São Paulo, na retomada do Brasileirão.

Após o jogo-treino deste sábado (11), contra o Brasil de Pelotas, o técnico Mano Menezes deu alguns detalhes sobre a ausência do goleiro:

— Ainda não temos um prognóstico. Depende um pouco de cada atleta. Volpi é um goleiro, o goleiro cai, tem muita incidência no local onde ele teve a lesão, e é isso que a gente tem que avaliar juntamente com o jogador nessa hora. Não tem sentido nenhum corrermos riscos desnecessários.

O titular da meta gremista atuou pela última vez diante do Botafogo, no dia 24 de setembro. Na partida, o goleiro voltou a sofrer uma pancada na coxa, agravando o problema que surgiu ainda contra o Flamengo.

Além do trabalho com os profissionais do clube, Volpi recorreu recentemente a um procedimento com células-tronco, com objetivo de acelerar a recuperação. A informação foi revela pela reportagem de Zero Hora.

Leia Mais Como está o processo de recuperação de Willian no Grêmio

Conversa particular e confiança em Grando

O entendimento da comissão técnica é que nenhum processo será apressado no caso de Volpi, a fim de evitar qualquer tipo de risco. A forma como Gabriel Grando correspondeu nestes últimos jogos também é levada em conta. Aliás, este foi um dos pontos em uma conversa entre o técnico Mano Menezes e Tiago Volpi.

— Eu disse ao Volpi, na conversa particular com ele, que o que nos dá mais tranquilidade, a nós e a ele, é que Grando entrou muito bem. E isso é bom, você ter essa tranquilidade de poder fazer as coisas corretamente, exatamente porque você tem segurança daquilo que está acontecendo no campo — disse o treinador.

Depois desta pausa para a data Fifa, o primeiro compromisso do Grêmio será contra o São Paulo. A partida será nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena. O jogo é válido pela 28ª rodada do Brasileirão.