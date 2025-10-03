Como o Grêmio se prepara para a partida contra o Bragantino

Kannemann voltará ao time titular para a partida contra o Bragantino. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Aos trancos e barrancos, o Grêmio se prepara para o último jogo antes da data Fifa de outubro. Os resultados positivos recentes contrastam com a série de desfalques que se acumulam para Mano Menezes e a comissão técnica navegarem antes do jogo deste sábado contra o Bragantino.

Um componente a mais de dificuldade para manter o time entre os concorrentes por um lugar na próxima Libertadores.

A lista de desfalques vai do goleiro ao centroavante. Tiago Volpi e Carlos Vinícius, personagens da vitória do último Gre-Nal, são algumas das ausências na delegação que permanece em São Paulo após o empate com o Santos da última quarta-feira. Suspenso, Alysson deixará de ser opção. Mesmo que o time tenha os retornos prováveis de Kannemann e Marcos Rocha, ambos preservados da partida na Vila Belmiro.

Relação de ausências se divide em três grupos

O primeiro é o dos jogadores que retornam após a data Fifa. Casos de Cuéllar, Volpi, Cristian Olivera e Carlos Vinícius. O trio é preparado no CT Luiz Carvalho para ser opção a partir do jogo do dia 16 de outubro, contra o São Paulo, na Arena.

O segundo é o dos atletas que ainda dependem de recuperações mais complicadas de lesões. Rodrigo Ely, que volta da lesão no joelho, Monsalve e Willian são os representantes deste grupo. O trio deve ter condições de jogar ainda no Brasileirão, mesmo que a data do retorno definitivo ainda seja incógnita.

E, por último, há os casos mais sérios. Balbuena, João Pedro, Villasanti e Braithwaite estão fora da temporada. Só voltam em 2026.

— Temos 12 jogadores fora. Nenhum time no Brasil vai deixar de oscilar com tantas ausência. E alguns destes são de exceção. Mesmo com outros que entram, se doam, não conseguimos substituir jogadores deste nível. Não temos que criar problemas que não temos. Saio satisfeito com a postura que tivemos. Mas não dá pra achar que não vamos ter queda de rendimento. Com qualquer formação, se não reter mais a bola e ceder volume ao adversário, iremos sofrer — disse Mano Menezes, após o empate com o Santos.

Enzo e Viery se somaram ao time em São Paulo na quinta-feira. A dupla treinará com o restante dos companheiros nesta sexta, no CT do Corinthians, último treino de preparação para a partida contra o Bragantino. Mas com ou sem desfalques, Mano entende que o momento exige resultados para manter o Grêmio apto a alcançar seus objetivos no Brasileirão

— Estamos fazendo o melhor que podemos agora. Até pouco tempo atrás éramos todos ruins. Todos melhoraram. Tínhamos sinais internos de melhora. Mas vocês estão vendo em detalhes que a equipe tem melhorado em todos os aspectos — opinou.

Com a ausência certa de Alysson, o Grêmio terá ao menos três mudanças para o jogo deste sábado. Além dos regressos de Kannemann e Marcos Rocha, outra peça será escalada no ataque. Amuzu é opção para iniciar, com Riquelme e Cristaldo também cotados.