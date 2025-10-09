Como o Grêmio formou o time finalista do Brasileirão Sub-17

Tricolor eliminou o Palmeiras nas semifinais do Brasileirão Sub-17. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O time finalista do Grêmio no Brasileirão Sub-17 carrega fortes ligações com o DNA do clube. Dos 11 jogadores considerados titulares, só dois não estiveram na escolinha do clube. Apenas João Borne, que chegou ao Tricolor com 14 anos, e Harlley, que chegou ano passado, não passaram pelo CT do Cristal.

Dos 22 jogadores disponíveis para a disputa da semifinal contra o Palmeiras, somente oito não tiveram passagem pela escolinha. João Borne, Lucca, Vagner, Bernardo Ferreira, Rafael Gomes, Iago Valeije, Lucas Barros e Marcelo eram os atletas que vieram reforçar o clube direto nas categorias de base. Harlley estava suspenso.

A formação do elenco finalista mostra como o processo do clube tem conseguido resultados na formação de novos talentos. Se a geração que impulsionou o time nas conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores em 2016 e 2017 teve a captação de jogadores pré-prontos para a base, como Luan, o momento atual é de investimento nos meninos desde o início do processo de formação.

Da equipe sub-17 titular atual, João Borne veio do Santa Cruz, de Alagoas. Ele passou a defender o Grêmio desde os 14 anos de idade. No caso de Harlley, contratado junto ao Nação-SC, o centroavante chegou a Porto Alegre no ano passado.

O time base gremista conta com Gabriel Menegon; RJ, Luis Eduardo, David e Lucas Rian; Danilo, Tiaguinho, Mec, Roger e João Borne; Harlley.

A base gremista disputa o título contra o Atlético-MG. O primeiro jogo acontece na segunda-feira (13), às 20h, na Arena do Grêmio. O jogo de volta será na Arena do Galo, no outro sábado (18), às 11h.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.