Como foram os sete segundos do encontro entre os candidatos à presidência do Grêmio 

Encontro foi rápido, na porta do estúdio. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Ainda que o clima das eleições do Grêmio prometa ser quente, os presidenciáveis Odorico Roman e Paulo Caleffi deram exemplo de civilidade nesta segunda-feira (13), no primeiro encontro entre eles desde o anúncio das chapas.

Ambos foram entrevistados no Zona Mista, programa de GZH no Youtube. O encontro durou apenas sete segundos. Caleffi e seu assessor deixavam a sala, enquanto Odorico e sua assessoria aguardavam para acessar o local, uma vez que o intervalo entre as entrevistas era de apenas dois minutos.

De mão estendida, Odorico aguardava a saída de Caleffi.

— Tudo bem, como está? — disse Odorico.

— Quanto tempo, hein?

Olhando para o paletó de Odorico, utilizado pela delegação gremista no Mundial de 2017, Caleffi reagiu:

— Isso é bonito. De 2017, né?

Se durante o encontro o clima foi de civilidade, as entrevistas reservaram algumas trocas de farpas. Durante as manifestações dos candidatos, o tom foi um pouco mais quente.

Primeiro participante da tarde, Caleffi reclamou de cortes de manifestações suas feitas pelos adversários. Odorico adotou um tom mais contido, mas reforçou a ligação do seu projeto com Celso Rigo e as ideias de Marcelo Marques.