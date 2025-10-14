Grêmio

Cordialidade
Notícia

Como foram os sete segundos do encontro entre os candidatos à presidência do Grêmio 

Odorico Roman e Paulo Caleffi concederam entrevista ao programa Zona Mista, de GZH no Youtube, na tarde desta segunda-feira (13)

Marco Souza

