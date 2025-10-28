Grêmio

Túnel do tempo
Notícia

Como foi a decisão da Supercopa do Brasil vencida pelo Grêmio em 1990; relembre as escalações

Tricolor teve dois treinadores na conquista e os jogos foram válidos pela Libertadores daquele ano

Alex Torrealba

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS