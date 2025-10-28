Como foi a decisão da Supercopa do Brasil vencida pelo Grêmio em 1990; relembre as escalações

Nilson comemora gol do Grêmio. Valdir Friolin / Agencia RBS

A conquista da Supercopa do Brasil de 1990 foi repleta de elementos. O Grêmio foi campeão em cima do Vasco, em partidas que também foram válidas pela Libertadores, com treinadores diferentes entre um jogo e outro, e sem taça entregue ao Tricolor.

Esta última parte será corrigida nesta quarta-feira (29), na Arena. A CBF vai reconhecer o Grêmio como campeão da competição e entregará o troféu, que não foi dado ao clube 35 anos atrás.

A Supercopa do Brasil foi um torneio que começou a ser disputado em 1990, entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. Em 1989, o Vasco venceu o primeiro torneio e o Grêmio terminou com o título do segundo.

Por dificuldades no calendário e aproveitando que os dois clubes se enfrentariam duas vezes na Libertadores, a CBF decidiu que o título seria decidido nas partidas válidas pelo torneio continental.

No primeiro jogo, em março de 1990, no Olímpico, o Tricolor levou a melhor. Vitória por 2 a 0, com os gols sendo marcados por Darci e Nílson, ambos no segundo tempo.

O primeiro gol saiu de jogada de escanteio e o camisa 7 subiu mais alto para balançar a rede do Vasco. Minutos depois, o Grêmio aproveitou contra-ataque e Adílson Heleno deixou Nilson cara a cara com o goleiro. O camisa 9 bateu forte, Acácio até tocou na bola, mas ela entrou.

No entanto, a sequência até o segundo jogo foi complicada para o treinador. Derrota em casa no Gre-Nal e dois resultados ruins no Paraguai, pela Libertadores. O Grêmio perdeu para o Olimpia e para o Cerro Porteño.

Após a segunda derrota, Poletto foi demitido e Evaristo de Macedo assumiu o cargo. No jogo da volta contra o Vasco, a única mudança no time foi a entrada de Lino no lugar de Adílson Heleno.

O resultado foi uma partida sem gols, que deu o título da Supercopa do Brasil ao Grêmio. Na competição continental, no entanto, o Tricolor não obteve sucesso naquele ano, pois empatou contra os dois paraguaios no Olímpico e terminou como último do grupo.

Veja as escalações do Grêmio nos jogos da Supercopa do Brasil de 1990

Primeiro jogo:

Mazarópi; Alfinete, Vilson, Luís Eduardo e Hélcio; Jandir, Cuca, Adílson Heleno e Darci; Nilson e Paulo Egídio. Técnico: Paulo Sérgio Poletto

Segundo jogo: