Como foi a atuação de Noriega na derrota do Peru para o Chile

Peruano jogou como volante.

Teve jogador do Grêmio em campo nesta sexta-feira (10), em amistoso de seleções. O peruano Erick Noriega atuou os 90 minutos do Clássico do Pacífico, realizado no Chile. Também era esperado que Aravena jogasse pelo lado do Chile, mas o atacante não foi relacionado para a partida.

O Peru abriu o placar no primeiro tempo, com Inga Velásquez, tomou o empate no segundo, com Díaz, e levou o gol da virada no último minuto da partida, através de Gutiérrez. Noriega jogou como volante, posição em que atuava no Alianza Lima.

Segundo o site de estatísticas esportivas Sofascore, o volante teve um aproveitamento de 88% nos passes (38 acertos em 43), fez três desarmes, seis cortes e recuperou a bola seis vezes, além de cometer três faltas. Com base nos dados, o portal atribuiu nota 7,4 para a atuação de Noriega.

O Peru volta à campo em amistoso contra a Rússia, no domingo (12).

