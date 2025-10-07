Como está o processo de recuperação do meia Monsalve no Grêmio

Monsalve tem 28 jogos pelo Grêmio em 2025. Lucas Uebel / Gremio

O mês de outubro reserva expectativas pelo retorno de Monsalve. O meia tem avançado no processo de recuperação no Grêmio, mas ainda não estará à disposição para o primeiro compromisso após a data Fifa.

O colombiano está afastado dos gramados desde julho. Ele precisou ser submetido a um procedimento para corrigir uma instabilidade na articulação do ombro direito, decorrente de uma luxação. O problema ocorreu na partida contra o Alianza Lima, ainda pela Sul-Americana.

Conforme apuração da reportagem de Zero Hora, Monsalve já tem realizado algumas atividades no campo, mas ainda com algumas restrições. Ele ainda não está apto a ter algum tipo de choque com outros atletas, por isso, é utilizado como um "coringa" nestas atividades.

O planejamento prevê que ele possa treinar normalmente com os demais companheiros a partir do 15 deste mês. A partir desta etapa, poderá aprimorar a parte física e tática, para ficar novamente à disposição da comissão técnica.

Depois do jogo contra o São Paulo, no dia 16, na retomada do Brasileirão, o Grêmio ainda terá mais duas partidas em outubro. Irá encarar o Bahia, no dia 19, na Fonte Nova, e no dia 27, o Juventude, na Arena.

Na temporada, Monsalve soma 28 jogos, três gols marcados e quatro assistências.

