Como está o processo de recuperação de Willian no Grêmio 

Willian caminha com o auxílio de muletas e usa uma bota imobilizadora. Valéria Possamai / Agência RBS

O meia-atacante Willian irá avançar no processo de recuperação no Grêmio nas próximas semanas. O jogador de 37 está sob cuidados do departamento em virtude da fratura no quinto metatarso do pé direito.

Neste sábado (11), o atleta esteve na Arena para acompanhar o jogo-treino do Grêmio contra o Brasil de Pelotas. Caminhando com o auxílio de muletas, ele ainda usava uma bota imobilizadora no pé direito.

Leia Mais Grêmio estipula prazo para quitação dos salários atrasados

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, a projeção é que na próxima semana ele retire a bota imobilizadora e avance novas etapas. Em um cenário otimista, ele poderá concluir o tratamento em quatro semanas. Desde a lesão no dia 28, na partida contra o Vitória, já se passaram duas semanas.

Dentro deste cenário, há expectativa pela volta aos gramados no mês de novembro. Mas tudo ainda é tratado com cautela nos bastidores, e a volta não será apressada.

Após o diagnóstico da lesão, houve a decisão por um tratamento conservador, sem a realização de um processo cirúrgico. Desde então, Willian vem sendo acompanhado pelo departamento médico e fisioterapia.