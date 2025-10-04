Como está o impasse entre as chapas sobre a distribuição de vagas no Conselho Deliberativo do Grêmio

Em meio a movimentações de grupos políticos do Grêmio com foco na eleição presidencial, o pleito que elegeu 150 representantes para o Conselho Deliberativo ainda gera discussões. No último sábado (27), duas chapas superaram os 15% da cláusula de barreira e elegeram novos conselheiros. O questionamento levantado por outros grupos é justamente sobre a distribuição dessas vagas.
O imbróglio precisa ser resolvido até a segunda quinzena de outubro, período previsto para a realização, dentro do Conselho Deliberativo, da eleição à presidência do clube.
Após a votação, a "Chapa 2 – Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso" totalizou 61,60% dos votos e elegeu 120 conselheiros, enquanto a "Chapa 6 - Grêmio Forte e Copeiro" chegou a 15,1%, nomeando 30 representantes. Contudo, depois do pleito, as Chapas 1, 4 e 6 entraram com recurso, alegando que o grupo liderado por Rigo e Marques não deveria ter tal número de cadeiras.
Essas entendem que o grupo deveria ter no máximo 105 conselheiros, que totalizam os 70%. Ou seja, as três concluem que existem 15 vagas que deveriam sobrar.
Conforme informado pelo primeiro grupo, o questionamento existe com base no Art. 57, §3º, inciso III, do Estatuto Social do clube. Segundo o documento, "nenhuma chapa pode ocupar mais de 70% das vagas no Conselho, salvo se alcançar mais de 70% dos votos válidos". Nesta eleição, nenhum grupo alcançou a marca, mas a Chapa 2 acabou tendo 80% dos inscritos eleitos.
O que dizem as chapas
As Chapas 1 e 4 apresentam argumentos parecidos, o que reforça um interesse mútuo. As duas concordam que essas 15 cadeiras devem ser distribuídas entre os movimentos que não ultrapassaram a cláusula de barreira, mas superaram os 5%, quantidade mínima para tentar a eleição de um conselheiro.
Portanto, os dois grupos defendem que a nova distribuição tenha oito conselheiros para a Chapa 1 – Identidade Gremista e sete para a Chapa 4 – O Grêmio Não Se Vende, que somaram 8,20% e 6,51% dos votos, respectivamente.
A Chapa 6 foi procurada, mas não informou o que entende como correto para a distribuição dessas sobras.
Após aceitar os recursos e as contrarrazões, a Comissão Eleitoral do Grêmio avalia os pedidos com atenção. Não há previsão para a resolução do caso, mas ele deve ser concluído nos próximos dias, visto que o Conselho Deliberativo irá eleger um novo presidente na segunda quinzena deste mês. Para marcar a data da eleição, será necessário resolver a situação das chapas, visto que são os conselheiros que votam.
Resultado das eleições para o Conselho Deliberativo do Grêmio
- Chapa 1 – Identidade Gremista: 1.514 votos (8,20%)
- Chapa 2 – Celso Rigo e Marcelo Marques – O Grêmio é Nosso: 11.375 votos (61,60%)
- Chapa 3 – DNA Tricolor – Com o Grêmio, Onde o Grêmio Estiver: 851 votos (4,61%)
- Chapa 4 – O Grêmio Não Se Vende – Grêmio de Todos é Para Mudar de Verdade: 1.202 votos (6,51%)
- Chapa 5 – Chapa da CIA: 736 votos (3,99%)
- Chapa 6 – Grêmio Forte e Copeiro: 2.788 votos (15,10%)
Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.