Como está a situação de Cristian Olivera após entrevista polêmica e reunião com o Grêmio

Cristian Olivera voltou a participar de alguns treinos no campo. Lucas Uebel / Gremio

Depois de alguns episódios polêmicos na semana passada, Cristian Olivera já voltou a treinar parcialmente no Grêmio. Recentemente, o uruguaio chamou atenção por uma entrevista e por ficar fora de jogos com o Tricolor e a seleção uruguaia.

A reportagem de Zero Hora apurou que o atacante voltou aos treinos ainda com algumas restrições físicas. Por conta das dores, ele ainda não tem feito todos os trabalhos no gramado.

Já a entrevista concedida pelo atacante a uma rádio uruguaia, em que fala sobre um erro de comunicação entre Grêmio e seleção uruguaia sobre sua condição física e reclama da reserva, foi contornada internamente pelo clube.

— Estou muito triste. De um partida para outra, ele (Mano Menezes) me tirou sem dar explicação, sem dizer nada. Não é que eu estivesse "destruindo", mas estava ajudando a equipe, vinha jogando bem, fazendo as coisas corretas. O que isso me faz pensar é que chegou algum companheiro novo de renome e ele sacou a mim — afirmou o atacante à Rádio El Espectador, na segunda-feira (6).

O Grêmio chamou o atleta para uma reunião para entender o teor das manifestações, aparar as arestas. Após a conversa, o Tricolor trata o caso como resolvido e reintegrará o jogador normalmente assim que estiver em condições físicas.

Na semana passada, Zero Hora informou que o jogador tem desejo de deixar o Tricolor ao fim da temporada após a perda de espaço. O Grêmio garante não ter sido procurado pelo jogador sobre uma saída.

A assessoria do atleta diz que ele está "surpreso" com a informação de uma saída. Afirma que o jogador "totalmente comprometido com o trabalho", que time está em evolução e, portanto, tem interesse em seguir com o grupo, já que há "espaço para evoluir".