Como chega o São Paulo para enfrentar o Grêmio pelo Brasileirão

Hernán Crespo retornou ao São Paulo em junho deste ano após a saída de Zubeldía. Rubens Chiri / São Paulo/Divulgação

Depois da pausa para a data Fifa, o Grêmio volta a jogar pelo Brasileirão nesta quinta-feira (16). Às 19h, a equipe recebe o São Paulo, na Arena. O Tricolor está na 13ª colocação com 33 pontos, sendo oito acima da zona de rebaixamento. Já os paulistas ocupam o oitavo lugar com 38.

Enquanto o Grêmio aguarda a decisão do STJD para saber se poderá contar com Kannemann e Marlon, atletas que o time busca a anulação de cartões do duelo contra o Bragantino, o São Paulo conta com o retorno de três jogadores.

Em contrapartida, a equipe treinada por Hernán Crespo ganhou mais um desfalque importante nesta semana. Trata-se do meia Oscar, que não atua desde julho, e que esteve no banco de reservas na última rodada, na derrota para o Palmeiras por 3 a 2.

O momento do São Paulo não é dos melhores, já que a equipe vem de cinco derrotas nos últimos seis jogos. No primeiro turno, em duelo da nona rodada, os paulistas levaram a melhor e venceram por 2 a 1 com gols de Arboleda e André Silva. Aravena descontou para o Grêmio.

Como chega o São Paulo

No departamento médico do clube estavam cinco jogadores até o começo da semana: o zagueiro Rafael Tolói, o volante Luan e os atacantes Calleri, André Silva e Ryan Francisco. Na segunda-feira (13), o clube informou que o meia Oscar também virou desfalque em função de uma lesão na panturrilha esquerda.

No meio de campo estão fora Pablo Maia, por suspensão, e Bobadilla, que jogou pela seleção paraguaia nesta terça-feira (14) e não estará apto a atuar na quinta. Segundo o comentarista esportivo Arnaldo Ribeiro, do portal UOL e do canal BandSports, três jogadores são candidatos para ocupar as duas vagas: Luiz Gustavo, Alisson e Rodriguinho.

Quanto aos outros dois convocados nesta data Fifa, o zagueiro Ferraresi, da Venezuela, e o atacante Gonzalo Tapia, do Chile, estarão à disposição de Crespo. Contudo, apenas o chileno deve começar a partida.

Outro jogador que volta ao time é o atacante Rigoni. O argentino estava suspenso e deve começar no banco de reservas.

Provável escalação

Segundo Arnaldo Ribeiro, a expectativa é de que o São Paulo mantenha o mesmo esquema da derrota contra o Palmeiras, com três zagueiros e dois alas mais à frente. O único setor a sofrer mudanças é o meio de campo.