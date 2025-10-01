Como Amuzu será utilizado pelo Grêmio contra o Santos

Amuzu durante treino do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Um dos grandes nomes da vitória do Grêmio no domingo (28), sobre o Vitória, foi Francis Amuzu. Depois de sequer ser relacionado, o atacante belga fez gol e deu assistência no triunfo sobre os baianos.

Contra o Santos, nesta quarta-feira (1º), Amuzu iniciará no banco de reservas. O atacante tem condição de atuar por 45 minutos e, assim, ingressará na equipe na segunda etapa na Vila Belmiro.

Titulares

A ideia é utilizar o belga contra uma defesa adversária mais cansada. Assim, Pavón e Alysson serão os pontas titulares.

O Grêmio fez um plano especial para evitar que o jogador tivesse novas "pequenas lesões". Por isto, ele foi retirado dos últimos jogos para reforçar o condicionamento físico.

Em entrevista à Rádio Gaúcha, na terça-feira (30), Luís Vagner Vivian, executivo de futebol do Grêmio, falou sobre o trabalho físicio feito com Amuzu, além da adaptação do atleta.

— Ele fez bons jogos, mas é um jogador que precisa de uma adaptação. A questão da língua dificulta no dia a dia, na hora do jogo, tem alguns jogadores que se comunicam com ele bem, outros não. Mas em todas as áreas a gente tem pelo menos uma pessoa que se comunica bem com ele — e ressaltou:

— Teve também o problema de algumas pequenas lesões musculares. A adaptação é diferente, é o clima, é comida, tem uma série de coisas que influenciam e a gente sabe que esses jogadores que vêm de fora, com uma outra cultura, é diferente. Se a gente traz jogador do Nordeste aqui para o Sul, já é diferente. Então imagina uma cultura totalmente diferente.

Pelo Grêmio