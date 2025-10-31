Grêmio

No aguardo da decisão
Notícia

Comissão Eleitoral do Grêmio avalia três hipóteses no julgamento da impugnação da chapa de Caleffi

Invocando artigo do regimento eleitoral, chapa liderada pelo candidato Odorio Roman pede anulação da candidatura adversária, que, por sua vez, nega qualquer irregularidade

Rodrigo Oliveira

