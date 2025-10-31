Comissão Eleitoral do Grêmio avalia três hipóteses no julgamento da impugnação da chapa de Caleffi

Comissão Eleitoral do Grêmio, presidida por Almir Porto, deve decidir sobre impugnação na segunda-feira (3). Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

A Comissão Eleitoral do Grêmio deve decidir na segunda-feira (3) sobre a impugnação da candidatura de Paulo Caleffi, apresentada pela chapa liderada pelo candidato Odorico Roman. Conforme apurado por Zero Hora, três possibilidades são avaliadas pelo órgão, que é vinculado ao Conselho Deliberativo do clube.

O grupo de Odorico Roman, que concorre pela chapa 2, protocolou na quinta-feira (30) o pedido de anulação da chapa 1, de Caleffi, alegando que um dos seus candidatos a vice-presidente, Luigi Gerace, é pai de um agente de futebol, o que é vedado pelo regimento eleitoral.

A candidatura de Caleffi, por sua vez, alega que o filho de Gerace não exerce mais a atividade de empresário e que ele já se descredenciou da lista de intermediários da CBF antes mesmo do registro da candidatura.

Na defesa apesentada à Comissão Eleitoral, a chapa 1 sustenta ainda que o pedido foi "intempestivo", ou seja, apresentado fora do prazo. Além disso, os advogados que representam a chapa de Paulo Caleffi afirmam que a regra suscitada pela chapa de Odorico Roman para apresentar a impugnação, por envolver um caso de suposta inelegibilidade, só teria validade se constasse no estatuto do clube, não sendo uma matéria cabível para aplicação no regimento eleitoral.

As hispóteses

Conforme apurado por Zero Hora, a Comissão Eleitoral avalia três possibilidades:

A anulação da chapa de Paulo Caleffi, o que acarretaria a vitória automática da candidatura de Odorico Roman. Essa hipótese é considerada bastante remota — ou praticamente nula — nos bastidores. O indeferimento da impugnação, com a manutenção integral da chapa de Paulo Caleffi, com a permanência de Luigi Cerace entre os candidatos a vice-presidente. Hipótese intermediária avaliada pela comissão, que seria o indeferimento da impugnação da chapa, mas com a determinação de que o candidato a vice Luigi Gerace seja substituído por um outro nome.

A decisão deve ser divulgada segunda-feira. Já a eleição, com a participação de cerca de 43 mil sócios tricolores, está marcada para o dia 8 de novembro.