Com um a mais, Grêmio cede empate no fim ao São Paulo em jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil Sub-20 

Partida aconteceu em Eldorado do Sul, nesta quinta-feira (30). Angelo Pieretti / Grêmio

O Grêmio chegou perto da vitória. Mas foi castigado com um gol do São Paulo já no fim da partida. Assim, o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20, disputado nesta quinta-feira (30), em Eldorado do Sul, terminou empatado em 1 a 1.

O gol do Grêmio foi marcado no primeiro tempo, pelo lateral Vitor Ramon. Já após a expulsão de Juan Potes e, no fim da partida, o São Paulo chegou a igualdade com Nicolas.

O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira (5). A partida está marcada para às 15h30min, em Cotia (SP). Quem vencer, avança às quartas de final. Em caso de novo empate, a definição do classificado será nos pênaltis.

Como foi o jogo

O Grêmio atuou reforçado por jogadores que estiveram na campanha do vice-campeonato brasileiro sub-17, no início do mês, e também que já atuaram no elenco principal. Casos do ponta Roger, e dos atacantes Jardiel e Riquelme.

O São Paulo começou comandando as ações ofensivas, mas foi o Grêmio quem saiu na frente. Aos 17 minutos, após cruzamento da direita, o zagueiro do São Paulo deixou a bola "viva" na tentativa de afastar. Na dividida, o lateral Vitor Ramon foi oportunista e mandou para a rede.

Aos 30, a melhor chance criada pelo São Paulo. Após cruzamento pelo lado direito, o centroavante Paulinho subiu mais alto que a defesa do Grêmio e cabeceou na trave, mantendo o placar em 1 a 0 até o intervalo.

Na etapa final, o jogo caiu de ritmo e transcorreu sem grandes emoções até os 33 minutos. Foi quando Juan Potes, que havia acabado de entrar, desferir uma cotovelada no jogador do Grêmio, e ser expulso de forma direta.

Mesmo com um a menos, o São Paulo buscou o empate no fim. Após cruzamento da direita, o goleiro Ygor, do Grêmio, afastou mal. A bola ficou viva na área, e o lateral Nicolas só empurrou para o gol vazio e deixou tudo igual no mata-mata.