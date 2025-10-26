Com três gols de Carlos Vinícius, Grêmio vence Juventude na Arena

A Arena do Grêmio ergueu-se 29 minutos para aplaudir Carlos Vinícius. Dono da tarde deste domingo (26) na zona norte de Porto Alegre, o centroavante do Grêmio marcou os três gols gremistas na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão.

Um alívio duplo para os 32 mil torcedores gremistas presentes nas arquibancadas. O primeiro é a presença de um centroavante capaz de trombar com os zagueiros e marcar três gols em 90 minutos. O segundo foi o distanciamento da zona da confusão na tabela.

Com os três pontos, o Grêmio chegou aos 39 pontos e salta para a 11ª colocação. São oito pontos de distância, tanto para o G-6 quanto para a zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o time de Mano Menezes enfrenta o Corinthians, em São Paulo. O clube paulista está à frente do time gremista por ter melhor saldo de gols.

O primeiro tempo

Uma cirurgia foi promovida por Mano Menezes. Foram seis trocas em relação ao time goleado pelo Bahia. Thiago Volpi, João Lucas, Dodi, Arthur, Alysson e Amuzu começaram a partida. A conta pode subir para sete se contar o deslocamento de Noriega da volância para a zaga.

O futebol também mudou. O Grêmio jogou no campo do adversário, mas sofreu para criar chances de gol. Muito pela postura faltosa do Juventude. Foram 21 infrações no primeiro tempo.

Dois novos nomes foram vitais para a força ofensiva gremista. Arthur ditou as ações do jogo. Quando não foi derrubado com falta, levou o time à frente. Alysson levou vantagem repetidas vezes sobre Alan Ruschel. Só não ganhou a disputa quando foi parado por infrações. Quando levou a melhor, faltou um acabamento da jogada mais refinado.

Foram tantas faltas do Juventude que uma aconteceu dentro da área, de Alan Ruschel em Alysson. Foi a de número 15 da equipe de Caxias. Carlos Vinícius, aos 31 minutos, cobrou a penalidade para estampar o 1 a 0 no placar.

E assim seguiu a primeira etapa. Arthur distribuiu o jogo. Falta do Juventude. Alysson passa por Ruschel. Falta do Juventude. Alysson escapou das pernas alviverdes para arrematar de fora da área aos 41. A bola explodiu no peito do goleiro Jandrei.

O Grêmio protestou uma possível expulsão de Jadson em falta para o segundo amarelo sobre Dodi. O volante visitante foi substituído no intervalo por Giovanny.

Segunda etapa com hat-trick

O jogo se abriu. Muito porque o Grêmio resolveu a questão logo nas primeiras movimentações do segundo tempo. Uma falta vencida pelo time gremista, chegou até Amuzu. O belga encontrou Carlo Vinícius. O centroavante chutou para fazer 2 a 0. Eram jogados dois minutos.

Até os 24, outras cinco oportunidades foram criadas. Agora, também com presença ofensiva dos caxienses. Em chute no ângulo, de Giovanny, Volpi se esticou todo para colocar para escanteio. Instantes antes, Tagliari quase descontou de cabeça.

O Grêmio não demorou a reagir. Carlos Vinícius e Alysson finalizaram, uma vez cada, para fora. Então veio o terceiro do centroavante gremista, aos 21. Dodi tocou para Alysson. O garoto arrancou do seu campo, chegou na intermediária ofensiva e soltou para o camisa 95. Podia ter seguido no pique para abraçar o companheiro. Chute cruzado e bola na rede.

O quarto não saiu por pouco. Adivinhe o motivo? Uma falta do Juventude, quando o centroavante estava prestes a invadir a área. Vermelho para Marcos Paulo. Alívio para o Juventude aos 29 minutos, quando Carlos Vinícius foi ovacionado pela torcida ao ser substituído.

Um erro de saída de bola de Pavon fez o Ju descontar. O chute de Igor Formiga, aos 33, descontou, mas nada que desanimasse o torcedor gremista. Afinal, a tarde foi de um centroavante que marcou três vezes.

Confira na íntegra a coletiva do técnico Mano Menezes:

Brasileirão - 30ª rodada - 26/10/2025

GRÊMIO (3)

Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur (Cuéllar, 39'/2ºT), Alysson (Pavon, 29’/2ºT), Edenilson (Cristaldo, 29’/2ºT) e Amuzu (Aravena, 34’/2ºT); Carlos Vinícius (André Henrique, 29’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

JUVENTUDE (1)

Jandrei; Igor Formiga, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque (Hudson, 19’/2ºT), Jadson (Givanny, INT) e Peixoto; Rafael Bilu (Ênio, 19’/2ºT), Gabriel Taliari (Luan Freitas, 26’/2ºT) e Gilberto (Scatolin, 19’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

GOLS: Carlos Vinícius, aos 31min do 1º tempo e aos 2min e aos 21min do 2º tempo; Igor Formiga, aos 33min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Edenilson, Carlos Vinícius, Alysson (G); Jadson, Gabriel Tagliari, Rodrigo Sam, Rafael Bilu, Alan Ruschel, Marcos Paulo, Giovanny (J)

CARTÃO VERMELHO: Marcos Paulo (J);

ARBITRAGEM: Alex Gomes Stefano, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha. VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (quarteto carioca)

PÚBLICO: 32.444 (total)

RENDA: R$ 1.681.037,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Domingo, 2/11 – 16h

Corinthians x Grêmio

Arena Corinthians – Brasileirão (31ª rodada)