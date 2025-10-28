Com titulares preservados, Grêmio abre preparação para enfrentar o Corinthians

Atletas que começaram contra o Juventude fizeram sessão regenerativa. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Na tarde desta terça-feira (28), no CT Luiz Carvalho, o Grêmio começou a se preparar para encarar o Corinthians pela próxima rodada do Brasileirão. Os principais atletas foram preservados da atividade com apenas reservas treinando com bola no gramado. Mano Menezes pode repetir a escalação após quatro meses na temporada entre duas partidas.

A atividade, iniciada às 16h, teve os titulares na vitória contra o Juventude presentes na academia, focados em sessão regenerativa para intensificar a recuperação física. Eles fizeram corridas leves no CT Luiz Carvalho guiados por Rogério Dias, coordenador da preparação física. O clube não confirmou nenhum tipo de problema físico com os atletas.

Alguns jovens foram chamados, dentro do planejamento do departamento de futebol, para compor o treinamento tático em campo reduzido contra os suplentes.

Caso a equipe titular do último final de semana não apresente qualquer imprevisto, Mano Menezes poderá repetir a formação depois de quatro meses. A última vez foi no primeiro turno, em junho, na mesma sequência de adversários: Juventude e Corinthians.

Dúvidas

Por enquanto, a principal dúvida para o confronto envolve a lateral direita entre Gustavo Martins, opção mais defensiva, e João Lucas, lateral de ofício — e escolhido para a partida contra o Juventude. Marcos Rocha deverá retornar somente nas próximas semanas, já que trata lesão muscular.

O goleiro Gabriel Grando, que se recupera de dores musculares, também é dúvida. Ele já ficou de fora da última rodada. Há expectativa que ele fique no banco de Tiago Volpi.

O Tricolor terá mais quatro trabalhos até a viagem para São Paulo, agendada para sábado (1º) à tarde. A comissão técnica planeja avançar no esboço do time a partir desta quarta-feira (29).

O confonto contra o Corinthians ocorre às 16h de domingo (2), no Itaquerão. A partida é válida pela 31ª rodada do Brasileirão. O Grêmio é o 11º colocado do campeonato, com 39 pontos.