Com seis mudanças, Grêmio está escalado para enfrentar o Bahia

Grêmio de Mano Menezes tem novidades para enfrentar o Bahia. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio está escalado para a partida contra o Bahia, às 20h30min deste domingo (19), na Arena Fonte Nova. Para o confronto em Salvador, o técnico Mano Menezes precisou mandar o time a campo com seis mudanças em relação ao duelo com o São Paulo.

As novidades são em todos os setores. Na defesa, Gustavo Martins aparece ao lado de Kannemann, que cumpriu suspensão no jogo passado. Mesmo caso de Marlon, que retorna ao time na lateral esquerda.

Com a suspensão de Dodi, Noriega será adiantado e faz a função de volante ao lado de Cuéllar, que volta ao time após recuperar a condição física. Nas pontas, Aravena e Pavon aparecem nos lugares de Amuzu e Alysson, preservados.

Assim, o time do técnico Mano Menezes vai à campo com Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Noriega e Cuellar; Pavon, Edenilson e Aravena; Carlos Vinícius.

No banco de reservas, ficam à disposição Jorge; João Lucas, Jemerson, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Enzo, Camilo, Riquelme, Cristaldo, Kike Olivera, Amuzu e Jardiel.