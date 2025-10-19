Grêmio

Em Salvador
Notícia

Com seis mudanças, Grêmio está escalado para enfrentar o Bahia

Técnico Mano Menezes precisou fazer trocas em todos os setores para o jogo deste domingo, às 20h30min, pela 29ª rodada do Brasileirão

Zero Hora

