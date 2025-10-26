Com retornos e sem improvisação na lateral-direita, Grêmio está escalado para pegar o Juventude

Arthur volta ao time titular do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio.net

O Grêmio está escalado para enfrentar o Juventude, neste domingo (26), às 16h, na Arena. Para o jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão, o técnico Mano Menezes não improvisou na lateral-direita e realizou mudanças no meio de campo.

A primeira alteração é no gol. Tiago Volpi volta a ser titular, após quase um mês fora, depois de se recuperar de lesão. Gabriel Grando, que vinha sendo o titular, não foi relacionado para a partida devido a um desconforto muscular.

Sem Marcos Rocha lesionado, o Tricolor vai jogar com João Lucas. A outra opção era improvisar Gustavo Martins na função.

No meio, Arthur volta ao time e fará dupla com Dodi, que venceu a disputa com Cuéllar. Com isso, Noriega volta a ser zagueiro pelo lado direito, enquanto Kannemann atua pelo outro lado.

Na ponta esquerda, Amuzu volta a ser titular, enquanto na ponta direita o escolhido para começar foi Alysson.

O time do Grêmio tem Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

No banco, as opções são: Jorge, Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Camilo, Cuéllar, Monsalve, Cristaldo, Aravena, Pavon, Kike Olivera e André Henrique.