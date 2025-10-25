Com retorno de titulares, Grêmio encerra preparação para enfrentar o Juventude

Preservado contra o Bahia, Arthur retorna. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio encerrou na manhã deste sábado (25) a preparação para enfrentar o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão. Na atividade, o técnico Mano Menezes trabalhou a bola parada e confirmou o retorno de quatro titulares.

Recuperados das dores musculares que os tiraram da partida contra o Bahia no último fim de semana, Arthur e Alysson voltam a ficar à disposição. O mesmo vale para Dodi, que cumpriu suspensão automática.

A reaparição mais emblemática, no entanto, diz respeito ao goleiro Tiago Volpi. Afastado há um mês por conta de dores na perna, o atleta manteve a forma até ser reinserido aos trabalhos com bola nesta semana.

Sem Marcos Rocha, que teve diagnosticada lesão na coxa, o zagueiro Gustavo Martins será improvisado na lateral direita.

Desta forma, a provável escalação gremista tem: Volpi; Gustavo Martins, Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

O Tricolor abre a rodada a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento e a 10 do G-6. O confronto com o time da Serra está agendado para as 16h deste domingo (26), na Arena.