Com retorno de titulares, Grêmio divulga lista de relacionados para enfrentar o São Paulo

O Grêmio divulgou os relacionados para enfrentar o São Paulo, a partir das 19h desta quinta-feira (16), na Arena. A lista, com 23 atletas, tem o retorno de titulares que desfalcaram o Tricolor nas últimas rodadas do Brasileirão.
Um dos retornos é o do centroavante Carlos Vinícius, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida ainda em setembro, no Gre-Nal disputado no Beira-Rio.
Também estão de volta o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Cuéllar, que vinham sendo preservados por desgaste físico. O atacante Alysson, que cumpriu suspensão na última rodada, é outro que fica à disposição do técnico Mano Menezes. Todos deverão ser titulares.
As ausências ficam por conta do zagueiro Kannemann, do lateral-esquerdo Marlon e do atacante André Henrique, por suspensão. O departamento jurídico ainda tentou deixar os dois primeiros à disposição, mas não recebeu retorno do STJD quanto à anulação dos cartões recebidos por ambos contra o Bragantino.
Provável escalação
O Grêmio deve ir a campo com Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.
Confira os relacionados do Grêmio:
- Goleiros: Gabriel Grando e Jorge
- Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo
- Laterais: Enzo, Lucas Esteves e Marcos Rocha
- Volantes: Alex Santana, Arthur, Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Noriega
- Meias: Cristaldo
- Atacantes: Alysson, Amuzu, Carlos Vinícius, Cristian Olivera, Jardiel e Pavon
