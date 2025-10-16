Com retorno de titulares, Grêmio divulga lista de relacionados para enfrentar o São Paulo

Centroavante Carlos Vinícius estava afastado por lesão muscular na coxa esquerda. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio divulgou os relacionados para enfrentar o São Paulo, a partir das 19h desta quinta-feira (16), na Arena. A lista, com 23 atletas, tem o retorno de titulares que desfalcaram o Tricolor nas últimas rodadas do Brasileirão.

Um dos retornos é o do centroavante Carlos Vinícius, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida ainda em setembro, no Gre-Nal disputado no Beira-Rio.

Também estão de volta o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Cuéllar, que vinham sendo preservados por desgaste físico. O atacante Alysson, que cumpriu suspensão na última rodada, é outro que fica à disposição do técnico Mano Menezes. Todos deverão ser titulares.

As ausências ficam por conta do zagueiro Kannemann, do lateral-esquerdo Marlon e do atacante André Henrique, por suspensão. O departamento jurídico ainda tentou deixar os dois primeiros à disposição, mas não recebeu retorno do STJD quanto à anulação dos cartões recebidos por ambos contra o Bragantino.

Provável escalação

O Grêmio deve ir a campo com Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

Confira os relacionados do Grêmio:

Goleiros : Gabriel Grando e Jorge

: Gabriel Grando e Jorge Zagueiros : Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo

: Gustavo Martins, Jemerson, Viery e Wagner Leonardo Laterais : Enzo, Lucas Esteves e Marcos Rocha

: Enzo, Lucas Esteves e Marcos Rocha Volantes : Alex Santana, Arthur, Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Noriega

: Alex Santana, Arthur, Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Noriega Meias : Cristaldo

: Cristaldo Atacantes: Alysson, Amuzu, Carlos Vinícius, Cristian Olivera, Jardiel e Pavon