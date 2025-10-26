Com retorno de Monsalve, Grêmio divulga relacionados para enfrentar o Juventude

Meia voltou a concentrar após três meses afastado por uma luxação no ombro direito. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio divulgou no início da tarde deste domingo (26) a lista de relacionados para enfrentar o Juventude, na Arena. Além do retorno de quatro titulares, o clube volta a contar com o meia Monsalve, afastado há três meses.

Em meados de julho, o colombiano foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma luxação no ombro direito, sofrida durante a partida de ida contra o Alianza Lima, no Peru, pelos playoffs da Sul-Americana.

Entre as outras reaparições está o goleiro Tiago Volpi, recuperado de dores na perna que lhe tiraram de campo por um mês. Já Alysson e Arthur haviam sido preservados contra o Bahia, enquanto Dodi cumpriu suspensão.

Gabriel Grando, que vinha atuando como goleiro do Tricolor na ausência de Volpi, ficou de fora dos relacionados após sentir um desconforto muscular durante os últimos treinos da semana.

Sem o lesionado Marcos Rocha, há dúvida sobre quem ocupará a lateral direita: João Lucas ou o zagueiro Gustavo Martins de forma improvisada.

Sendo assim, a provável escalação gremista tem: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Lucas), Noriega, Kannemann e Marlon; Dodi, Arthur, Alysson, Edenilson e Amuzu; Carlos Vinícius.

O jogo, válido pela 30ª rodada do Brasileirão, será disputado a partir das 16h, na Arena.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros : Jorge e Tiago Volpi

: Jorge e Tiago Volpi Laterais : João Lucas, Marlon e Lucas Esteves

: João Lucas, Marlon e Lucas Esteves Zagueiros : Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo

: Gustavo Martins, Kannemann, Wagner Leonardo Volantes : Arthur, Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Noriega

: Arthur, Camilo, Cuéllar, Dodi, Edenilson e Noriega Meias : Cristaldo e Monsalve

: Cristaldo e Monsalve Atacantes: Alysson, Amuzu, André Henrique, Aravena, Carlos Vinícius, Cristian Olivera e Pavon