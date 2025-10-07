Com retorno de dois titulares, Grêmio inicia período de treinos durante a data Fifa

Equipe terá oito sessões de treinos ao longo dos próximos dias. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio retornou às atividades, na tarde desta terça-feira (7), no CT Luiz Carvalho. O primeiro treino teve como foco atividades físicas, mas já indicando o retorno de alguns atletas que estavam recuperação. No entanto, o goleiro Tiago Volpi não trabalhou no campo.

Nas imagens divulgadas pelo clube, foi possível observar as presenças de dois titulares que devem retornar contra o São Paulo: o volante Cuéllar e o centroavante Carlos Vinícius. O primeiro estava se recuperando de desconforto, enquanto o segundo havia apresentado um edema na coxa esquerda.

A maior parte da atividade foi dedicada a trabalhos físicos. Posteriormente, a comissão técnica chegou a realizar dinâmicas com foco na manutenção da posse de bola, passes rápidos e movimentos de transição da defesa para o ataque.

Até a primeira partida contra o São Paulo, no dia 16, serão oito sessões de treinamento. Além disso, o clube terá um jogo-treino contra o Brasil de Pelotas, no sábado, na Arena.

Ausência no campo

Baixa nas últimas três partidas, Tiago Volpi permaneceu na academia na reapresentação. O goleiro trata um edema na coxa. Para auxiliar na recuperação, chegou a passar por um procedimento com células-tronco, conforme apuração de ZH. O jogador seguirá sendo avaliado nos próximos dias.

Para a partida contra o São Paulo, o técnico Mano Menezes tem, ao menos, três baixas confirmadas. O lateral Marlon e o atacante André Henrique foram advertidos com cartão amarelo contra o Bragantino e estavam pendurados. O zagueiro Kannemann, por sua vez, foi expulso na partida. Com isso, o trio precisará cumprir suspensão.

O clube, no entanto, solicitou junto ao Departamento de Competições (DCO) da CBF, a anulação dos cartões aplicados para Kannemann e Marlos.

Atacante titular tem presença garantida

Em meio às possíveis baixas por suspensão, o Grêmio já tem uma volta garantida. O atacante Alysson, que precisou cumprir suspensão contra o Bragantino, ficará novamente à disposição da comissão técnica.

Willian acompanha atividade

Em recuperação, o meia-atacante Willian também registrou sua presença na reapresentação. Na imagem divulgada nas redes sociais, o jogador aparece com uma bota imobilizadora no pé direito e muletas. Com o visual do gramado do CT, o post tinha a seguinte legenda: "Mal posso esperar para voltar".

Willian teve confirmada fratura em um osso (5º metatarso) do pé direito. O problema surgiu na partida contra o Vitória, no último dia 28. O atleta de 37 anos ficará com o pé imobilizado e fará fisioterapia para a recuperação. A previsão do departamento médico é de que o ele fique longe dos gramados entre seis e oito semanas.

Sequência de jogos do Grêmio em outubro

Quinta-feira (16), às 19h: Grêmio x São Paulo (28ª rodada)

x São Paulo (28ª rodada) Domingo (19), às 20h30min: Bahia x Grêmio (29ª rodada)

(29ª rodada) Segunda-feira (27), às 20h: Grêmio x Juventude (30ª rodada)