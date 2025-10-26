Com reforços, Grêmio recebe o Juventude para tentar manter sonho de vaga na Libertadores

Mano Menezes conta com o retorno de Arthur, Dodi e Volpi contra o Juventude. Rodrigo Fatturi / Divulgação Grêmio

Um clássico regional neste domingo (26), na Arena, decidirá os rumos de Grêmio e Juventude no Brasileirão. Enquanto o Tricolor busca uma vitória para tentar se reaproximar do bloco de clubes na briga por uma vaga à Libertadores, a equipe da Serra precisa pontuar para fugir do Z-4. Na repetição do duelo das semifinais do Gauchão deste ano, apenas um dos times terminará a partida mais próximo do seu objetivo.

Em 12º lugar, com 36 pontos, o time treinado por Mano Menezes terá uma série de retornos importantes. A começar pelo gol. Recuperado de problemas físicas, Tiago Volpi será o titular neste final de semana. Mas a defesa terá um desfalque de peso, com a lesão muscular de Marcos Rocha sofrida na goleada para o Bahia. Zagueiro em Salvador, Gustavo Martins será o lateral contra o Juventude. Noriega e Kannemann serão os zagueiros, com Marlon no lado esquerdo.

Preservado da última rodada, Arthur também volta. O volante deve ter a parceria de Dodi, que cumpriu suspensão, no meio-campo. Cuéllar ainda é tratado com cuidado pela comissão técnica e não deve ser titular para evitar novos problemas físicos. O setor ofensivo terá o retorno de Alysson. Edenilson, Amuzu e Carlos Vinícius completam o ataque.

Cinco pontos atrás do Santos, primeiro time fora do Z-4, o Juventude tem apenas 26 pontos após 29 jogos. Provável presença no ataque, Gabriel Taliari falou sobre sobre o confronto. Após a vitória sobre o Bragantino na última rodada, o atacante minimizou o peso extra de ser um clássico

— Acho que não muda nada, a gente sabe que é um clássico. É um jogo grande, o Campeonato Brasileiro só tem jogo grande. O Grêmio tem uma grande equipe também, vai ser um jogo muito difícil, mas também precisamos fazer um grande jogo, mostrar. Temos que buscar essa sequência de vitórias — comentou Taliari.

Pior visitante do Brasileirão, o Juventude somou apenas cinco pontos em 14 jogos. A equipe venceu um jogo, empatou duas partidas e foi derrotada em 11 rodadas. Com seis gols feitos, o clube é o pior ataque e os 36 gols sofridos colocam a equipe como defesa mais vazada como visitante.