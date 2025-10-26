Grêmio

Pelo Brasileirão
Notícia

Com reforços, Grêmio recebe o Juventude para tentar manter sonho de vaga na Libertadores

Tricolor enfrenta a equipe da Serra neste domingo (26), às 16h, na Arena

Marco Souza

