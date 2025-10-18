Com novo desfalque, Grêmio divulga lista de relacionados para o jogo contra o Bahia

O técnico Mano Menezes tem mais dois vetados para o jogo diante do Bahia, neste domingo (19), em Salvador. A baixa de Alysson era até esperada, saiu ainda no primeiro tempo da vitória sobre o São Paulo. O desfalque menos provável era do volante Arthur, que fica de fora da viagem. Nenhum dos dois tem lesão confirmada.
Arthur deixou o jogo contra o São Paulo durante o segundo tempo e será reavaliado ao longo da próxima semana para saber se terá condições de atuar contra o Juventude, pela 30ª rodada do Brasileirão, no domingo seguinte.
Já Alysson apresentou edema muscular na panturrilha direita. Não se trata de uma lesão, mas indica um problema que impede o atleta de participar de atividades mais intensas.
O volante Dodi, suspenso, é outro desfalque confirmado. O goleiro Tiago Volpi segue em recuperação de um edema muscular e, por isso, também não retorna nesta rodada. Em compensação, Kannemann e Marlon voltam após cumprirem suspensão.
Um provável time do Grêmio tem Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Kannemann e Marlon; Cuéllar e Noriega; Edenilson, Pavon, Amuzu e Carlos Vinícius.
Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo, às 20h30min, na Arena Fonte Nova. O Tricolor inicia a rodada na 11ª colocação com 36 pontos na tabela do Brasileirão.
Confira os relacionados:
- Goleiros: Grando, Jorge e Thiago Beltrame
- Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann e Wagner
- Laterais: Enzo, João Lucas, Lucas Esteves, Marcos Rocha e Marlon
- Volantes: Camilo, Cuéllar, Edenilson e Noriega
- Meias: Cristaldo e Riquelme
- Atacantes: Amuzu, Aravena, Carlos Vinícius, Cristian Olivera, Jardiel e Pavon
