Alysson, de 19 anos, começa como titular contra o Santos. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio está escalado para enfrentar o Santos, nesta quarta-feira (1°), pela 26ª rodada do Brasileirão. Na Vila Belmiro, o técnico Mano Menezes conta com desfalques em todos os setores e montou o time com duas alterações em relação ao elenco que venceu o Vitória, por 3 a 1, na última rodada.

No gol, Tiago Volpi segue fora e Gabriel Grando volta a ter oportunidade como titular. Na lateral direita, Marcos Rocha começa no banco, e Gustavo Martins será improvisado no setor. Noriega e Wagner Leonardo, outra surpresa, formam a dupla de zagueiros.

No meio, a novidade é a entrada de Dodi, que jogará ao lado de Arthur. Já no ataque, Alysson assume a vaga de Willian, que fraturou um osso do pé na última rodada.

Escalação do Grêmio

Sendo assim, o Grêmio está escalado com: Gabriel Grando; Gustavo Martins, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur, Edenilson; Pavon, Alysson e André Henrique.

No banco de reservas estão Jorge, Thiago Beltrame, Lucas Esteves, João Lucas, Marcos Rocha, Jemerson, Kannemann, Alex Santana, Camilo, Cristaldo, Riquelme, Aravena, Amuzu, Gabriel Mec e Jardiel.