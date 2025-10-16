Com novidade na lateral e retorno de titulares, Grêmio está escalado para enfrentar o São Paulo

Mano Menezes terá reforços importantes para enfrentar o São Paulo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o São Paulo, nesta quinta-feira (16), às 19h, na Arena. E terá reforços importantes para a partida, válida 28ª rodada do Brasileirão.

Recuperado de lesão, o titular no comando de ataque será Carlos Vinícius. A novidade na lateral-esquerda já era esperada: com a suspensão de Marlon, o substituto no setor será Lucas Esteves. Na outra lateral, mais uma volta: Marcos Rocha, poupado por desgaste físico contra o Bragantino, retorna ao time.

Assim, o time de Mano Menezes irá a campo com: Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Arthur, Edenilson, Alysson e Amuzu; Carlos Vinícius.