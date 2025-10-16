Grêmio

Pelo Brasileirão
Notícia

Com gols de Carlos Vinícius, Grêmio vence o São Paulo e sobe na tabela

Centroavante marcou duas vezes na Arena e garantiu o triunfo Tricolor, que chega aos 36 pontos, a sete do G-6

Marco Souza

