Com gols de Carlos Vinícius, Grêmio vence o São Paulo e sobe na tabela

O reencontro do Grêmio com seu torcedor após 10 dias sem jogos oficiais pela data Fifa cumpriu às expectativas. Na Arena, na noite desta quinta-feira (16), o Tricolor ganhou e convenceu contra o São Paulo. Carlos Vinícius, duas vezes, marcou os gols da vitória por 2 a 0.

O resultado da partida válida pela 28ª rodada do Brasileirão deixou a equipe gaúcha com 36 pontos, em 11º lugar, e um pouco mais próxima do bloco que briga por vaga à Libertadores do ano que vem.

A expectativa de um time mais reforçado se confirmou no anúncio da escalação, mesmo que não tenha sido na totalidade. Cuéllar começou o jogo no banco, com Dodi e Arthur como dupla de volantes.

Marcos Rocha e Carlos Vinícius iniciaram a partida como titulares, retornando ao time após os problemas físicos dos últimos dias. Lucas Esteves e Wagner Leonardo foram os escolhidos por Mano Menezes para os lugares dos suspensos Marlon e Kannemann, respectivamente.

Bons primeiros 45 minutos

Diferentemente de outros jogos, o Grêmio iniciou a partida pressionando a marcação da saída de bola do São Paulo. Amuzu, de fora da área, arriscou a primeira finalização da partida.

A resposta veio quando Gonzalo Tapia tentou um cruzamento de três dedos para Luciano, que não alcançou o passe para o companheiro aos 15 minutos.

Marco Rocha fez boa incursão na área do São Paulo. Aos dribles, o lateral deixou marcadores para trás. Mas a tentativa de toque para Carlos Vinícius desviou em Arboleda e acabou nas mãos de Rafael aos 20 minutos.

Tapia, aos 27, aproveitou desatenção de Edenilson e quase marcou um golaço de voleio na Arena. Na sequência do lance, Alysson caiu na área e pediu substituição. Pavon entrou no lugar do jovem atacante.

A primeira participação do argentino rendeu aplausos. Ele evitou que uma bola saísse pela linha de fundo, driblou Maílton e fez o cruzamento. A defesa do São Paulo afastou a bola de dentro da pequena área.

Aos 34, mais aplausos para Pavon. O camisa 7 tabelou com Edenilson e recebeu passe de Marcos Rocha na entrada da área. Rafael evitou o gol com a ponta dos dedos após a finalização de pé esquerdo do argentino.

O goleiro do São Paulo evitou outro gol na sequência. Pavon cobrou escanteio, Wagner Leonardo cabeceou e Rafael fez outra defesa de puro reflexo. Só que os milagres do são-paulino no primeiro tempo acabaram depois deste lance.

Amuzu recebeu no lado esquerdo do ataque e arriscou o chute. A bola saiu fraquinha e Carlos Vinícius aproveitou a desatenção da defesa. O centroavante finalizou de dentro da área, desta vez sem chances para Rafael, e abriu o placar do jogo aos 38 minutos.

Nos acréscimos do primeiro tempo, Luciano teve boa oportunidade de finalizar. Mas acertou as pernas de Noriega, e Gabriel Grando não precisou trabalhar. O torcedor reconheceu a boa atuação do Grêmio com aplausos ao apito final da primeira etapa.

Vantagem ampliada na etapa final

O Grêmio começou o segundo tempo em cima. Edenilson recebeu de Marcos Rocha, passou por dois marcadores e chutou de pé esquerdo. A bola desviou em Arboleda e facilitou o trabalho de Rafael, aos três minutos.

Uma investida de Pavon pelo lado direito também ficou perto do gol. Após o drible em Patryck, o chute do camisa 7 passou ao lado da trave.

A torcida gritou alto na Arena logo na sequência. Arthur acertou lindo passe para Edenilson na área. Sabino derrubou o jogador gremista. Inicialmente, o árbitro não sinalizou nada e os torcedores reclamaram muito.

A revisão no VAR mudou a decisão do juiz, o que foi quase comemorado como um gol. Carlos Vinícius converteu a cobrança e marcou o segundo do Grêmio na noite, aos 10 minutos da segunda etapa.

O terceiro não saiu por capricho. Amuzu disparou no contra-ataque, avançou pela esquerda e tocou para Edenilson na área. O meio-campista deu um drible desconcertante de calcanhar no marcador, que ficou caído, mas Arboleda se atirou para afastar a bola.

Na cobrança do escanteio, Marcos Rocha pegou o rebote. O chute acertou o braço de Sabino. Os jogadores pediram outro pênalti, mas o VAR manteve a decisão do juiz de não assinalar a penalidade.

Mano fez duas trocas para aumentar o poder de fogo do Grêmio nos contra-ataques. Cristaldo e Cristian Olivera entraram nos lugares de Carlos Vinícius e Amuzu.

O camisa 10, em seu primeiro lance, quase marcou. Após pressionar a saída de bola, Cristaldo deu opção para Pavon na área e soltou um chute forte por cima do gol defendido por Rafael.

Muito vaiado pela reta final na passagem do Grêmio, Ferreira teve boa oportunidade para descontar a partida. O atacante invadiu a área dos ex-companheiros, mas errou no momento da finalização.

Não fosse Rafael, a noite na Arena seria de goleada do Grêmio. Pavon recebeu no lado direito. O cruzamento do camisa 7 encontrou Kike completamente livre. Mas o goleiro do São Paulo se atirou no gramado e conseguiu a defesa aos 33 minutos.

As últimas trocas de Mano, nos minutos finais, renovaram o fôlego dos marcadores. Cuéllar e Gustavo Martins entraram. Edenilson e Arthur saíram.

No último lance do jogo, o Grêmio escapou de levar um gol. Ferreira cabeceou a bola sem marcação dos zagueiros gremistas na área. Sorte de Grando que a bola acertou a trave. No rebote, Gustavo Martins evitou a finalização no gol.

A vitória sobre o São Paulo ajudou a reduzir a distância contra um adversário direto. Mas o próximo compromisso será ainda mais importante para os planos de Libertadores em 2026 no Grêmio. O Tricolor vai até Salvador para enfrentar o Bahia, neste domingo (19), às 20h30min.

Confira na íntegra a coletiva de Mano Menezes:

Brasileirão — 28ª rodada — 16/10/2025

Grêmio (2)

Gabriel Grando; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Dodi, Arthur (Gustavo Martins, 40'/2ºT), Alysson (Pavon, 28'/1ºT), Edenilson (Cuéllar, 40'/2ºT) e Amuzu (Cristian Olivera, 21'/2ºT); Carlos Vinícius (Cristaldo, 21'/2ºT). Técnico: Mano Menezes.

São Paulo (0)

Rafael; Alan Franco (Lucas, INT), Arboleda e Sabino; Maílton, Marcos Antônio, Alisson, Rodriguinho (Ferreira, 21'/2ºT) e Wendell (Patryck, 12'/1ºT); Luciano (Rigoni, 34'/2ºT) e Gonzalo Tapia (Luiz Gustavo, 21'/2ºT). Técnico: Hernan Crespo.

GOLS: Carlos Vinicius aos 39min do 1º tempo; Carlos Vinícius aos 10min do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Dodi (G); Gonzalo Tapia, Maílton, Luciano (S)

ARBITRAGEM: Davi Lacerda (ES), auxiliado por Nailton Oliveira (CE) e Douglas Pagung (ES). VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

PÚBLICO: 21.526 (21.280 pagantes)

RENDA: R$ 1.067.568,00

LOCAL: Arena do Grêmio

Próximo jogo

Brasileirão — 29ª rodada

Domingo, 19/10 — 20h30min

Bahia x Grêmio

Arena Fonte Nova, em Salvador